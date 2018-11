No se toma en serio

Se conoce un nuevo instrumento de evaluación, el Índice de Capital Humano (ICH) elaborado por el Banco Mundial. El Salvador ocupó la 4.ª posición de los países centroamericanos. El Salvador ocupó la posición 97 entre 157 países evaluados. Con esta medición se conoce qué tan en serio las sociedades toman en cuenta a su gente. Con el índice puede inferirse cuánto se invierte en la niñez y en la juventud; cuánto se invierte en salud y en educación para tener una vida más productiva; y cuánto se invierte para tener una mejor calidad de vida.

La empresa privada de El Salvador no parece ajena a este tema. Dedicó el Encuentro Empresarial 2018 (ENADE) al desarrollo humano y el empleo. La educación para el desarrollo humano, la salud y la nutrición fueron los temas que este año ANEP propone y ojalá lidere, con compromiso, perseverancia y audacia. Ilustra sus mensajes con casos internacionales de éxito. Finlandia, Singapur, Canadá, Corea del Sur, China (Shanghái), Suecia, todos ellos sirven de ejemplo y referencia. Y algunos de estos casos son los que están en la lista de los 10 primeros en el Índice de Capital Humano del Banco Mundial.

En el ENADE 2018 la gran empresa se apropia de las propuestas de UNICEF. Propone un programa nacional de visitas domiciliares para apoyar a menores de 0 a 3 años de familias vulnerables; un programa nacional de cuido infantil de calidad para menores de 0 a 3 años; y un programa de educación nacional para niños y niñas de 3 a 5 años para cubrir al 90 % en 10 años.

El próximo gobierno deberá invertir en cinco años al menos $353 millones en este grupo poblacional. Según los medios de comunicación, allí estuvieron presentes los candidatos. Y a uno de ellos le corresponderá la tarea, ojalá con la motivación, el aporte financiero, el apoyo y la presión de la gran empresa, de hacer realidad las metas del quinquenio. Veremos hasta dónde llega la convicción porque las propuestas sobre el tema abundan.

Los empresarios proponen acuerdos para definir las fuentes de financiamiento para un fondo bicentenario y hacer realidad el "aumento sustancial de la inversión en los primeros años de vida". Esa prioridad, si es prioridad y se asume, tenemos que pagarla nosotros. Se queda corto el compromiso si se llega no más a identificar las fuentes de financiamiento. Peor si la propuesta se deja, como muchas veces, en manos de la cooperación internacional. Porque bien dicen en el Informe que "cuanto menos paguen un conjunto de generaciones, más deberán pagar otras generaciones". El desarrollo demanda inversiones millonarias y evaluación de resultados.

Los empresarios reconocen que la educación está en crisis y reconocen además que "la actual crisis de aprendizaje toma mayor relevancia porque amplifica la desigualdad. Quienes menos aprenden son normalmente los niños y jóvenes más desfavorecidos...". En este desigual aprendizaje el docente es la clave y el ejercicio de la docencia es deficiente en tiempo y calidad.

¿Nuestro problema? Los aspirantes no son los mejores estudiantes, no se forman adecuadamente, el sistema de evaluación e ingreso es inadecuado, no son valorados, no tienen incentivos y no tienen salarios competitivos. Nadie se opone a cuestionar la prioridad de la educación, pero... las propuestas no se toman en serio. Hasta ahora, nunca se ha priorizado el tema. ¿Cambiará algo ahora que la gran empresa se ha apropiado de la agenda?