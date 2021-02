No se trata de por quién votar sino en defensa de qué

Bukele ha sido el peor valedor del partido Nuevas Ideas, al que ha insuflado como aliento primigenio su misma prepotencia, su resistencia a aceptar las reglas del juego y su matonería. El presidente no conversa, los candidatos de ese partido no debaten; el presidente no es empático, la dirigencia de ese partido es agresiva en su narrativa; el presidente es intolerante, la dirigencia de ese partido también lo es.