No se vale no votar, la República y la libertad están en juego

El apetito de poder total de Bukele está más que demostrado, no por lo que se diga de él, que llena páginas negativas, sino por sus acciones. Si con Asamblea adversa ha violado todo lo imaginable y más allá, con una Asamblea en sus manos, mayoría calificada o cerca, su consolidación del manual del dictador populista estará en fase de aceleración total, podemos esperar modificación de la Constitución para reelección, todas las elecciones de segundo grado en sus manos para poner a gente muy parecida a sus ministros, sin ideas, sumisos totalmente, el 28F no solo se eligen diputados, también fiscal, magistrados de la CSJ, de la Corte de Cuentas, procuradores... la única forma de impedirlo a pesar de su popularidad y su ilegal y multimillonaria campaña electoral es saliendo a votar en masa, somos más los que no votamos por él que los que sí. No se vale no votar, la República está en juego.

Sin Asamblea favorable, endeudó en un año al país por más de 20 % del PIB, miles de millones de los que ni él ni sus ministros y funcionarios han dado cuentas. Ha puesto al país a un paso de la insolvencia y el desastre financiero total. Hay numerosas acusaciones de corrupción y de irregularidades en el gasto, compras turbias en Sinaloa, compras a parientes y protegidos.

Con ese nivel de deuda es poco viable conseguir préstamos normales o emitir y vender bonos, muy cercanos en su calificación a los "bonos basura" que nadie compra. El Fondo Monetario Internacional es una opción, pero para conseguir un empréstito de ellos tendría que hacerse un ajuste fiscal severo, es decir, subir los ingresos del Estado vía impuestos, o bajar el gasto sustancialmente, esto último va contra la naturaleza del dictador, le gusta gastar sin medida y sin rendimiento de cuentas. Podríamos esperar un aumento de varios puntos en el IVA, que castiga a los desprotegidos, y varios impuestos que ahuyentarán aún más la inversión, aumentará la pobreza extrema, muchos de la débil clase media entrarán a la pobreza, los servicios ya deficientes del Estado, salud, educación, agua potable serán más deficientes aún, un fracaso total.

Se teme que siguiendo el manual de Chávez, expropie bancos, se robe el dinero de los cotizantes de pensiones, y clausure medios de comunicación que lo incomoden, que cierre empresas de quien le moleste o él quiera quedarse con ellas.

Puede cometer la locura de desdolarizar e imprimir colones para tener, lo que llevaría a una inflación galopante y a devaluaciones continuas.

Lo que está tratando de hacer lo hizo Hitler en 1932-33, disolvió el Parlamento en ruta a tomar el poder total y lo consiguió, Chávez de igual manera. El resultado en Alemania fue una guerra mundial en la que murieron millones y se destruyeron ciudades. En Venezuela se vive en la pobreza después de ser el segundo país del mundo en reservas petroleras, hoy extraen 1/4 de su mejor producción. El poder total corrompe totalmente.

Con ejército y PNC sirviéndole de guardaespaldas, a él y sus funcionarios, solo podemos esperar represión a sus oponentes. Algo que no se veía desde 1992.

Las consecuencias de no votar o abstenerse están claras, no se vale no votar, la República y la libertad están en juego.