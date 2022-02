No sean necios

Un amigo hace algún tiempo fue a México y me regaló un librito de bolsillo que se titula "Para mejorar tu economía", su autor es el señor Luis Pazos, lo conservo, la polilla ha sido muy benevolente, no lo invadió y lo releo en mis momentos de devaneos. Mi amigo falleció hace unos años, ya pertenece al viento cósmico, siempre lo recuerdo con mucho afecto por tan interesante librito. Son varias reflexiones sobre economía, muy buenas, mencionaré unas, empezaré con esta que me parece muy atinada y a continuación haré mi ingenuo comentario: "A mayor gasto público, menor inversión privada", quiero comprender que no son alusivas a nuestro país El Salvador y si lo fueran sería una tremenda coincidencia. Prosiguiendo con las reflexiones: "La ayuda a los pobres ha sido la mejor excusa para enriquecer a los gobernantes", no sé si hay algún gobernante que se esté enriqueciendo actualmente en este querido país, me reservo la duda, pero qué símil sería.

Continuando, que esto está interesante: "La función de un gobierno debe ser parecida a la de un árbitro. Intervenir para hacer cumplir las reglas generales, sin preferencia por ningún jugador o equipo". Aquí solo hay un equipo, los demás están devaluados, tienen tarjeta amarilla y una segunda tarjeta amarilla conlleva a una roja y es expulsión y ese equipo controla a casi todos los jugadores, por no decir todos. Están naciendo otros equipos con jugadores infumables con la misma tendencia y dirigidos por el mismo árbitro y como dicen los mexicanos "la misma gata pero revolcada".

En otro orden de detalles, me da tristeza la pobreza, a algunos nos minimiza, nos vuelve vulnerables, sumisos y peor si falta escolaridad. Hay gente que tiene un grado académico y recita su conocimiento pero en el campo de la vida son muy párvulos, incluso ingenuos, todo creen. Edgar Allan Poe decía: "Cree la mitad de lo que ves y nada de lo que oyes". Nuestro país está secuestrado por unos fanáticos de marketing. Huelga recordar que nos estamos hundiendo como país, la economía que existe es la de consumo, la gente cada día lo va palpando, todo está bien caro, sabemos que el dinero ya no alcanza, nadie nos quiere prestar por más que queramos deslumbrar con proyectos crediticios, andamos de país en país serpenteando, las válvulas se cierran.

Observo a la oposición política salvadoreña cautelosa como buen felino subida en el techo viendo que las cosas se desmoronan. Se meten a confrontar con el país de las mil oportunidades y los tienen pausados y el mundo se les cierra, ojalá no nos vayan a pausar las remesas. Quisieron darle la cuota a Dios y la cuota al diablo, este barco se hunde, unos ya están saltando y se van a ir como cualquier cacaseno y no estoy hablando malas palabras, por favor ya no vuelvan, entreguen el poder a la sociedad civil, a mucha gente joven que quiere servir y no a ningún partido político vigente, nos vamos a quedar los valientes, los corajudos, los majes según ustedes, váyanse ya, antes que sea muy tarde y sean insoportables. A pies juntillas, con el corazón en la mano, no me mueve ninguna inquina, mucho menos pirruña, como decimos en El Salvador. Lo que les viene no es gratificante.