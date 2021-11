No sigamos el ejemplo nicaragüense

El Gobierno de El Salvador está promoviendo una legislación con nuevas medidas de control de la cooperación internacional dirigidas a organizaciones privadas, supuestamente con la intención de prohibir la injerencia extranjera en El Salvador. Este proyecto de ley en la práctica limita gravemente la libertad de expresión y de asociación, así como los derechos a participar en los asuntos públicos, a protestar y a defender otros derechos, y finalmente, dificulta la posibilidad de un debate democrático y la exigencia de cuentas a la población.

El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros tiene por objeto "establecer el régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero". Para ello contempla nuevas obligaciones de información a autoridades, la creación de un impuesto desproporcionado y confiscatorio a las donaciones extranjeras (40 % por transacción), un régimen sancionatorio que violenta la seguridad jurídica, ya que no se establecen infracciones claras. Las declaraciones oficiales dejan entrever que la intención de esta legislación especial es fortalecer el control estatal a la sociedad civil y al periodismo de investigación, en especial quienes han realizado críticas a las autoridades.

La aplicación de este proyecto de ley dependerá del criterio de las autoridades para aplicar conceptos indeterminados tales como "soberanía nacional" o "estabilidad social y política", un desafío para cualquier operador jurídico, pero casi insuperable en el contexto actual de un limitado respeto al Estado de Derecho, en especial a partir de los hechos del 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa destituyó de forma inconstitucional a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales hemos manifestado preocupación al notar que la propuesta salvadoreña está inspirada en la legislación de Nicaragua. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su inquietud ya que esa ley ha sido la base legal para detenciones arbitrarias y diversas acciones contra la prensa, limitar los derechos de asociación, libertad de expresión y acceso a la información de la población nicaragüense.

Nicaragua aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020. En enero de 2021, el Ministerio de Gobernación aprobó la normativa para su implementación, y desde entonces su efecto fue la reducción de la actividad social, así como un continuo amedrentamiento a los derechos de la ciudadanía.

Esta situación ha sido cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, así como otros países amigos y organismos internacionales, quienes expresaron preocupación por nuevas amenazas legales a la libertad de expresión y medidas indirectas contra organizaciones civiles, medios y periodistas. Existe la preocupación de que su aplicación en El Salvador genere los mismos graves resultados.

Como CEJ nos unimos al resto de organizaciones que han planteado inquietudes y cuestionamientos respecto al proyecto de ley mencionado, y solicitamos la no aprobación de este proyecto que está en estudio y cuyos involucrados no han sido llamados a su discusión. Existen otros mecanismos legales para alcanzar el objetivo de prohibir la injerencia extranjera en El Salvador que no buscan reducir las actividades de rendición de cuentas, obstaculizar la participación ciudadana ni continuar el deterioro a la democracia salvadoreña.