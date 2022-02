¿No te indigna? ¡A mí sí!

Partamos de una premisa: el individuo abusivo lo seguirá siendo mientras su víctima se lo permita. Y si la víctima, siendo consciente del abuso o daño, no actúa pese a tener la fuerza y las condiciones para hacerlo, se convierte en una especie de cómplice de su verdugo.

Los principios antes expuestos son aplicables a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones de consumo. La pasividad o indiferencia que demostramos ante los abusos que algunos proveedores cometen contra nuestros derechos como consumidores es simplemente inexplicable. Pensémoslo por un minuto: toleramos incontables llamadas de cobro ¡por bienes o servicios que ni siquiera debemos!; toleramos que el servicio de agua sea deficiente, pero que el recibo llegue puntual y con cobros indebidos; toleramos horas de espera para que nos atiendan en una telefónica y peor aún, salir sin resolver el problema; toleramos pedir un crédito a un banco y que nos cobren una comisión (ilegal) por desembolso del dinero; toleramos ser engañados con la venta de paquetes vacacionales que nunca cumplen lo que ofrecen; toleramos comprar alimentos pre empacados que tienen menos producto del que aparece en su etiqueta.

¿Cuántas veces no hemos sido protagonistas de alguna de esas escenas? Y de ellas, ¿cuántas veces no hemos creído que con reclamar no ganamos nada más que enojo o estrés? Ese pensamiento conformista y pasivo es el caldo perfecto para un proveedor abusivo: nuestra desidia lo alimenta (figurada y literalmente, porque nuestra inmovilidad le permite obtener, día con día, más ingresos a nuestras expensas).

Los abusos se dan a diario y en forma masiva. El lucro que obtiene un proveedor no se reduce al centavo que me cobró indebidamente a mí, sino a la suma de todos los centavos que recoge de cada integrante de su cartera de clientes. Planteemos un ejemplo: supongamos que un banco cobra una comisión por transacciones en una cuenta de ahorro electrónica con tarjeta de débito. El susodicho banco le cobra mensualmente $0.79 a cada usuario, por utilizar muchas veces su propio dinero a través de la tarjeta de débito. Eso, multiplicado por todos los clientes que tiene la institución bancaria para ese producto, sin duda genera una ganancia nada despreciable.

Desde luego, todas esas situaciones las vivimos de manera individual, las digerimos solos o, a lo sumo, nos desahogamos con otro y lo publicamos en redes (una medida generalmente poco efectiva para efectos de que el proveedor repare el daño ocasionado). Con suerte, talvez conozcamos a alguien que tiene un contacto con el proveedor, un "conecte", para que nos ayude a solucionar el abuso. Esta es una práctica muy típica de estas latitudes: resolver desde nuestra isla, desde nuestra porción de terreno. Buscamos quién pueda ayudarnos a resolver nuestro problema, sin que nos interese la suerte de los demás que se encuentran en similar situación.

La inacción generalizada que tenemos, como ciudadanos y como individuos, es alarmante. Quizás se deba a que no creemos en las garantías que nos asisten. Talvez asumimos que las cosas nunca cambiarán y que luchar es fatigarse en vano. O es que hemos llegado ya a un punto en que el engaño y la injusticia nos son indiferentes. Todo abuso de poder es indignante, pero lo es más cuando se ejerce sobre las personas más desfavorecidas, que hasta desconocen que son abusadas. Ahí es donde tenemos más trabajo por hacer, como ciudadanos, como humanos.

Es verdad que el Estado tiene la responsabilidad de defendernos. Pero también a nosotros, como colectivo de consumidores, nos corresponde protegernos. Somos un grupo de individuos heterogéneos y diseminados, con diversas problemáticas y realidades. Por eso se vuelve más importante la empatía de velar no solo por mi interés, sino también por el del prójimo que está siendo abusado. Eso es hacer país, como bien dice la canción: que lo injusto no nos sea indiferente.