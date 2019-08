Hace algunos años el gobierno de turno publicitó una campaña que bajo el nombre de "¿No te indigna?" intentaba sensibilizar a la población de varias circunstancias que verdaderamente eran desgraciadas. Lo malo es que durante ese tiempo –y desde entonces, hasta hoy– esas mismas cosas siguen ocurriendo; pero en estos días, suceden con el silencio cómplice de muchos que antes lo denunciaron cuando menos.

Y es que si el aparato publicitario estatal de entonces se adueñó de la frase; hoy como ciudadano libre que soy, he decidido emplear la misma locución, para hacer notar lo vergonzoso que resulta para un Pueblo que sus gobernantes publiciten, por ejemplo, cómo antes no había medicamento en los hospitales; pero mientan diciendo que ya en estos días está satisfecho el 85 % del arsenal farmacológico. Eso NO es cierto; en los gobiernos anteriores se mantenía una reserva estratégica de la medicina, para mostrarle a la prensa que la había en las farmacias; pero a los usuarios se les daba únicamente la receta y se les pedía que ellos la compraran; y todo sigue igual. Ahora hay una publicidad diferente, pero el desabastecimiento es semejante. Mejores mentiras, pero más de lo mismo.

Antes los funcionarios consiguieron finiquitos express; y muchos ministros faltaron a su deber al no declarar sus bienes en "Corte de Cuentas"; pero hasta el momento en que escribo este artículo, solo seis de los sesenta nuevos funcionarios han declarado su patrimonio ante "probidad" del Estado, habiendo terminado ya el plazo para hacerlo. ¿Cuál es la diferencia con los de antes? ¿Es que solo era un ardid publicitario de campaña hablar de "los mismos de siempre" pero continuar con las mismas prácticas corruptas? ¿No te indigna que solo haya sido una pantalla?

¿No te indigna que en el pasado el gobierno haya hecho tan poco con el dinero que recogía; y que decidiera endeudar al país como lo hicieron los anteriores burócratas y presidentes? Por eso resultó tan refrescante la frase de que "el dinero alcanza, cuando no se roba"; pero la indignación para mí, es mayor, cuando noto que solo fue una promesa de campaña que no pretendía cumplirse. Hoy cada proyecto requiere de nuevos empréstitos y en 60 días ya llevamos otros 120 millones de dólares más, en deudas. ¿Qué quiere decir entonces cuando el dinero no le está alcanzando al nuevo gobierno? Según su lógica, deberíamos pensar que alguien está robando.

Veo ir y venir funcionarios; y en el pasado, como hoy, los hay probos e intachables. Pero ¿no te indigna que los mejores, pasen años tratando de justificar sus bienes; en tanto los más audaces corruptos salen librados por una resolución sin fundamento? Allá vemos en Managua a un descarado que se burla porque le parece que ha logrado salir con la suya; pero acá tenemos a tantos otros para quienes las leyes son un simple formato que debe desecharse; y se pavonean en sus nuevas camionetas de lujo, con carros seguidores y guardaespaldas vistos y camuflados, mientras el Pueblo no tiene medicina, ni salud, ni seguridad. No basta la publicidad, insisto, para que desaparezcan los crímenes; ni cambiar el modo de contar los muertos, para que no haya muertes violentas.

Antes como hoy, me indignaba y me sigue indignando, el cinismo de algunos y la cobardía de otros, que por comodidad han dejado de elevar la voz. Que Dios nos proteja de los viejos y los nuevos lobos, con piel de oveja. Un día, los salvadoreños nos quitaremos la venda de los ojos y la mordaza de los labios.