En un video promocional de octubre del año pasado, el gobierno muestra los que considera sus mayores logros, y cierra con la siguiente exhortación: "no tenemos que olvidar de dónde venimos para no regresar al pasado". La mayor parte del video muestra obras de infraestructura –algunas aún no están hechas–, remodelaciones en hospitales, el proceso de vacunación, labores de vigilancia policial y el reparto de paquetes de alimentos.

En junio de 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, los dos problemas principales del país eran, según la población, la inseguridad y la situación económica. Los gobiernos anteriores no hicieron lo suficiente para resolver estos problemas, mientras se enfrascaron en esquemas de corrupción encabezados por los mismísimos presidentes del país. Bukele, entonces, prometió resolver el problema de inseguridad, mejorar la economía y combatir la corrupción de manera frontal.

En el tema de seguridad pública, el gobierno de Bukele reclama un rotundo éxito debido a una reducción drástica en los homicidios. Este es un hecho incontrovertible, pero hay que recordar que la reducción en los homicidios comenzó en 2016, tres años antes de que Bukele llegara al poder. La reducción en otro tipo de delitos, sin embargo, es cuestionable. En 2021, la PNC registró 1,715 denuncias por extorsión, cifra que es superior a la de 2020, es menor a la de 2019, pero superior a la de 2018 y a la de 2017. En este punto hay que tomar en cuenta, además, que existe una diferencia entre la extorsión y la "renta".

"Desde el punto de vista de las víctimas, la extorsión es un acto único u ocasional; en cambio, la ‘renta’ se trata de una acción sistemática o periódica. Por tanto, en sus palabras, muchas de ellas pagan ‘renta’, no extorsión", se señala en el estudio "Renta o extorsión, victimarios y víctimas de las maras en El Salvador". La diferencia entre extorsión y "renta", como se puede inferir, es que la segunda es más difícil de denunciar ante las autoridades. ¿Cuántas personas y negocios están bajo "renta"? Luego, está el resto de delitos; en varios de ellos –el robo, las lesiones y las violaciones– la situación es igual o peor que en 2019.

La reducción de los homicidios no es una cosa menor, y la gente lo reconoce al manifestar que siente una atmósfera de mayor tranquilidad en su comunidad. En este punto, solo insisto en que la tendencia comenzó desde 2016, pero reconozco que la reducción ha sido mayor a partir de 2019. ¿Qué pasó a partir de entonces? ¿Cuánto ha tenido que ver el acercamiento entre el gobierno y las pandillas, y cuánto el "Plan de Control Territorial"?

El tema económico es un poco más difícil de valorar por el efecto de la pandemia y las cuarentenas, pero está claro que el gobierno le ha apostado a una expansión del gasto público, cuyas manifestaciones más evidentes han sido el aumento de los subsidios ya existente, crear otros, y brindar ayudas directas a las familias y a las empresas. El año 2021 cerrará con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 10 %, luego de una caída del 7.9 % en 2020. Y la inflación al final de 2021 fue del 6.1 % con respecto al cierre de 2020. Esta es el alza más alta en los últimos 20 años.

El gobierno ha financiado su aumento en gastos, en parte, con el aumento en la recolección de impuestos, lo cual es bueno, pero eso no ha sido suficiente, y se ha recurrido a más préstamos, al punto que la deuda del sector público no financiero ya llegó a $23,263.8 millones. Entre 2019 y 2021, la deuda ha aumentado $5,180 millones, mientras que el último gobierno aumentó la deuda a $4,316, pero en cinco años. El gobierno actual señala que la deuda entre 2020 y 2021 bajará del 88 % al 84 % de PIB, pero aún estará 14 puntos arriba de 2019, cuando era del 70 %.

La expansión del gasto nos lleva al último punto: el combate a la corrupción. "En arca abierta hasta el justo peca", dice el dicho, el cual trae a cuento que dadas ciertas circunstancias, hasta las personas más nobles pueden hacer lo incorrecto. Es por esto que uno de los principios rectores de la lucha en contra de la corrupción es la transparencia. Este gobierno, en este punto, no ha honrado sus promesas y ha sido peor que los gobiernos anteriores. Los funcionarios actuales ocultan información y mienten, con la venia y ejemplo del presidente de la república.

Bukele, como candidato, prometió un "Comisionado Presidencial Anticorrupción" de la oposición y el nombramiento de una Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en El Salvador (CICIES). El comisionado nunca fue nombrado, y la CICIES ya fue expulsada del país. Bukele, además, destituyó a los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En el ínterin, Bukele y sus diputados también desarticularon la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual reduce a cero la probabilidad de forzar al Ejecutivo a que sea transparente.

La falta de transparencia y el débil sistema de control entre los poderes del Estado –ahora nulo– facilitaron la corrupción de los gobiernos anteriores. Y entre más se gasta, más probabilidades hay de que algo de dinero se pierda en el camino. Las cajas de alimentos que Bukele muestra en el anuncio, los $300 entregados durante la pandemia y todo lo que el gobierno hace, lo hace con el dinero público. Lo normal y correcto es pedir cuentas, y cuentas claras y justas. Y la exigencia de transparencia no debe reducirse al uso del dinero, sino a todo acto oficial de los funcionarios, como sus viajes o reuniones, ya sea con empresarios o con pandilleros. Y cierro con una cita de Bukele: "no tenemos que olvidar de dónde venimos para no regresar al pasado". Pues, venimos de un pasado sin transparencia, que solo facilitó la corrupción.