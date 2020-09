Qué será que cuando nos dicen que no hagamos algo, como tocar, más nos da ganas de hacerlo. Hasta que aparece un enemigo invisible, omnipresente en todas las superficies, sobre todo en aquellas de manoseo masivo.

Bajo las gradas chipusteado, con mi zurda chollando el pasamanos, pero a medio camino lo suelto como si quemara. Al apretar el botón del ascensor, me doy paja que solo los vecinos lo tientan, como si ellos no pudieran ser víctimas de Covido el enemigo. Detengo la puerta, e inmediatamente hago una nota mental para, la próxima, dejarla cerrar de porrazo.

Tocar es parte de nuestra cultura; "nos encanta manosear", informa la lorita Pepita. Además, al igual que ver y oír, tentar nos ubica en el mundo. Aun bajo rótulo "Si No Compra No Mallugue", manoseamos la sandía; a veces hasta la agarramos de tambor, en busca del punto perfecto; apretamos el pan, para asegurarnos que no esté tieso. Todos, más de alguna vez, nos hemos quitado una cáscara de frijol del diente, un moco de la nariz, una lágrima del ojo, la melena de la frente (salvo los Kojak, por supuesto).

Tocar nos puede evitar la muerte, si a tiempo detectamos una chibolita en la chiche (ellas) o en las pelotas (ellos). No tocar, en 2020, también nos puede evitar la muerte.

Entonces, todos a bajar las gradas sin chollar el pasamanos, a apretar el ascensor con una llave, y a usar la cadera para detener la puerta.

Eso, o usemos guantes. Yo sé, los guantes no son parte de nuestra cultura. Aquí no hace frío, y no somos tan "popof". Aunque ya los usamos allá por marzo ¡qué horror! La mano se siente como una prótesis sudorosa, aunque dice mi amigo el urólogo que uno se acostumbra.

A RBG, jueza de la Corte Suprema gringa, que acaba de fallecer, no le gustaba tocar. "Nos ponemos en riesgo, cuando vas a recepciones y le das la mano a mucha gente" y eso lo dijo en tiempos sin enemigo invisible. Su solución: usar guantes (tejidos, no de urólogo), como parte de su personalidad. Murió pispireta (de cáncer, no de covid), a los 87.

Y como nosotros no queremos morir de covid, qué tal si nos acostumbramos a los guantes, tal RBG, así como nos hemos tenido que acostumbrar a la mascarilla. No más ñáñaras cuando en la Santa Eduviges usan tenaza para echar la semita a la bolsa, pero la cierran con la manuela; cuando abrimos la puerta del Uber o nos agarramos en el bus.

Con guantes de protección, podremos tocar El Niño del Tambor en la sandía y no pasa nada; apretar el pan, y manosearnos los dientes, la nariz, los ojos, la melena, etcétera. Eso sí, a cambiarlos seguido pues fácil se convierten en depósito del virus.

Cierto, lorita: a los guanacos nos encanta manosear. Y de repente, el enemigo invisible nos privó de experimentar el mundo, nos desubicó. Cuento los días para, sin guantes, poder volver a tocar. Que viva el apretón de manos, el abrazo con palmaditas incluidas; el baile pegado, el coshco en cabeza de cipote, "qué grande estás".

"Que muera el enemigo invisible, ¡otro #HDL6KP!", se escucha desde el patio.