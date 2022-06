No todos los funcionarios deben jugar a la propaganda

Pese al control sobre el aparato del Estado en las tres instancias de la función pública que ha conseguido, el gobierno continúa con giros retóricos en materias sensibles. Es un signo que no satisface a nadie porque en un periodo en el que la confrontación partidaria no tiene ningún sentido y con retos ingentes en materia económica y social, todos los salvadoreños esperan una actitud más proactiva, lucidez y determinación de la administración.

El bitcóin ha sido un mal negocio para las finanzas públicas, se ha comprometido dinero de la población en un activo que va velozmente a la baja; las posibilidades de que esa decisión genere superávit o permita al menos recuperar lo invertido requieren de mucha paciencia, suponen un alto riesgo y no dependen en lo absoluto de lo que el régimen haga o deje de hacer, excepto la insensatez de comprar más. Afirmar que El Salvador ganó algo de ese movimiento ya no es un comentario técnico sino estrictamente propagandístico.

Por eso mismo, los políticos pueden entregarse al afán de defender la temeridad del presidente. Y desde la lógica oficialista, es imprescindible hacerlo porque Bukele empeñó su propia imagen y su nombre a favor de esa causa, promoviéndose como vocero y gurú de la criptoeconomía. Retroceder y retirar indemne su capital político y su marca personal del terreno internacional es imposible, todos los días expertos mundiales en el tema critican, discuten y consideran lo de El Salvador como un experimento de alto riesgo, y ponderan a la baja las decisiones del funcionario. Defenderlo es fundamental para su gabinete y para la fracción legislativa que le sirve porque ellos usufructúan de la popularidad del presidente.

Aceptar esa lógica y esa dinámica discursiva del gobierno no cambia una realidad: esa variable económica, la de dos especies circulando en la economía nacional aun cuando una de ellas lo hace marginalmente, sólo ha complicado al país. La población lo afirma una y otra vez en los estudios de opinión pública, e internacionalmente se reconoce una larga lista de riesgos a cambio de ningún beneficio para la nación toda vez que la idea de los bonos volcán se fue al traste.

Hay otra realidad conectada a todo el asunto, y es que el gobierno continúa trabajando en su perfil crediticio y obtener fuentes de financiamiento externo para honrar deuda así como sostener la operación regular del Estado. Los funcionarios que protagonizan esas gestiones deberían en congruencia abstenerse de participar de esa narrativa de propaganda; si no se les permite aportar criterios técnicos porque irían en contra de la línea de comunicaciones que se dicta, entonces al menos deberían hacer mutis. Una ligereza, varias o una tosudez sin fundamento trascienden el plano doméstico y pueden perjudicar todavía más lo que se piensa de la gestión económica salvadoreña.

Mala idea por ende es que el ministro de Hacienda sostenga en público que las pérdidas que el bitcóin puede dejarle al país –mismas que descartó– no serían nada comparado con lo que los expresidentes Mauricio Funes o Elías Saca se robaron. El titular insiste en que la billetera pseudopública y pseudoprivada le ha rendido servicios financieros a la mayoría de los ciudadanos; al estupor por esas afirmaciones añadió una simplificación brutal: que los salvadoreños no han perdido dinero con las compras de bitcóin porque el gobierno aún no los ha vendido.

Los técnicos, a lo técnico; los propagandistas, a la propaganda. En esta materia al menos, al gobierno le caería muy bien más disciplina y lucidez, porque lo que acá puede escucharse como una anécdota, en los pasillos de los organismos en los que El Salvador camina pidiendo crédito sólo le juega en contra al país.