No todos queremos saludar y está bien

No es timidez. Ni mala educación. Menos es odio. Hay ocasiones en que el cuerpo no da para un saludo. No da para responderlo y mucho menos para generarlo.

Las capacidades de socializar en los seres humanos no son un estándar. Nada en la raza humana en realidad lo es. Existe, acá, solo la diferencia. Esta es la única constante de la que podemos partir. Y es la que más se nos pasa de largo porque exige, ahí sí, conocimiento y reconocimiento del derecho del otro a ser como le venga en gana ser dentro del marco de lo que acordamos legal. Las diatribas que ensalzan el saludo obligatorio como una manera de mostrar educación y respeto dejan por fuera ambas.

En la amplia gama de neurodiversidades, hay quienes son capaces de realizar las más complejas acciones, pero decir "buenos días" o entablar conversaciones banales por el mero hecho de que hay que cumplir con las normas sociales les exige un nivel de energía demasiado elevado para tan poco fruto: la satisfacción del otro.

Hay maneras de conseguir algún grado de adaptación, terapias, sobre todo. Pero esto es un esfuerzo emocional y económico que no todos están en capacidad de realizar, porque en El Salvador la forma de vida se basa en privilegios. Y, en caso de que sí se haga, quedará en el aire la pregunta de que si vale la pena hacer modificaciones tan demandantes por el mero objetivo de encajar en lo que alguien más, con características y valores distintos, dispuso como socialmente correcto.

¿En serio los saludos son motivo de satisfacción? ¿Recibir interacción basada en la obligatoriedad y no en la afinidad sincera da satisfacción? ¿Es esto indispensable para ser buena persona o solo para aparentar ser buena persona y con esto no caer mal?

Los seres humanos estamos hechos para lo colectivo, sí. En lo comunitario encontramos más posibilidades de sobrevivir. Solo en la estrategia hemos sido capaces de cazar animales más grandes, fuertes y ágiles para conseguir, a costa de sus vidas, alimento y abrigo, entre otros. Solo en la colectividad construimos casas, edificios, ciudades. También las destruimos con guerras. Y las volvimos a levantar. Para esto fueron necesarias habilidades diversas, no todas tuvieron que ver solo con la sociabilidad.

No saludar no convierte de inmediato a nadie en un ser diabólico. Es alguien a quien no le nace desde su propia química hacerlo. Y merece lo básico: respeto. No agredió. No hizo daño. Y lo que sí sería violento sería obligar a alguien a colocarse en una situación en la que no quiere estar. Esto duele, pone de mal humor, crea conflictos internos y aísla.

Por ratos abundan los reclamos de por qué si alguien dice "buenos días" no todos contestan. Y si esa persona habló porque le nació está bien. Si la otra no contestó porque, de la misma forma, no le nació, también debería estar bien. Parar de juzgarnos como si sintiéramos o pensáramos todos lo mismo es lo que en realidad mejoraría la convivencia. No las interacciones programadas.

Saludos cordiales, por cierto.