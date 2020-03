"¿Verdad que se siente mal?", le aseguraba Polanco a su dama a media conquista de la cumbre del Izalco. "Es que la veo bien pálida", le echaba más limón a la herida. Dicho y hecho; a la dama se le aguadaron las patas, y los patrulleros la tuvieron que regresar en camilla. Culpa del veneno mental, ¡se perdió de una magnífica vista! Veneno mental es el que circula en las venas del mundo entero, y para exorcizarlo es menester taparse los oídos, respirar hondo, dejar de paniquear y actuar con cabeza.

Salud es lo que tenemos que preservar, y no ayuda en nada la pérdida de la razón y la histeria colectiva que nos abate. Preocupa. Me preocupa el devastador impacto en la economía, en los negocios, la educación, la salud, el turismo, el entretenimiento, el deporte, la cultura, la religión y la sanidad mental, sobre todo la de los más pequeños. Me preocupan los intereses ocultos del presidente, sacándole raja al pánico social, en su ruta hacia el poder total: 9F, régimen de excepción, y control legislativo en febrero próximo. Zu Zi Zu, chifla la lorita Pepita, tanto a Nayib-19 como a la oposición.

Ante la fobia invisible que nos castiga, se me vienen a la mente las palabras sabias de Franklin Delano (¿qué?) Roosevelt cuando tomó posesión en el pico de la gran depresión (1933): "A lo único que le debemos tener miedo es al miedo en sí". En otras palabras, #noalvenenomental.

Reduzcamos el miedo limitando el consumo de noticias, sobre todo las muchas sin fundamento de las redes sociales. No le tiremos más leña al chambre, y realicemos que los salvadoreños tenemos más chance de estirar los tenis de otras causas que del virus de la corona. "Cierto" afirma la lora, y menciona: "De la cita en el ISSS que nunca llegó; de un chollón culpa de la yina mojada; atravesándonos la Roosevelt (cualquiera de las dos) en hora pico; atragantándonos con semilla de jocote; de una mordida del Kaiser rabioso; de un cuetazo del vecino chichipate o un puñalazo del marero malacate; de mal de mayo; de un tetunte en Los Chorros; soplado por tomar agua helada con atol; planchado por la Coaster, o la caravana de Bukele en ruta al veterinario de Firulais".

El mensaje es, por supuesto tomar precauciones, pero basta de tanto miedo, improvisaciones, sablazos de poder; basta de acaparar mascarillas, Lysol, Alcogel y papel palin (¡el coronavirus no da churria!). "Don ajolot" recomienda la lora. Al igual que la dama que no apreció la vista desde la cumbre del Faro del Pacífico, el mundo se está volviendo loco, loco, loco, culpa del veneno mental. ¿Qué podemos hacer? 1- Estar buczos con las recomendaciones. 2- Evitar cambios drásticos en nuestra rutina. 3- Apoyar a quienes nos rodean. 4- Reinventarnos, pero, nunca, detenernos. 5- Apoyar al prójimo, consumiendo productos y servicios locales.

Escribo estos tips, con vistas a las olas de Surf City, respirando aire puro y salado, realmente hermoso, pero me da tristeza ver este paraíso vacío. Antes de escribir, rodé 3 horas, hice gárgaras con la espuma del Pacífico, me unté la piel de aceite de coco y garrobié, confiando que, en mente y cuerpo sano, el coronavirus no pega. ¡Ojalá! Esperemos que pronto pase esta pesadilla, y que no vayamos a caer en otra peor: la pérdida permanente de nuestras libertades.