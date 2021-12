Con nuestros mediodías de 31 grados centígrados, es difícil imaginarse esas Navidades de los villancicos de Bing Crosby con la nieve engordando a Frosty en el jardín mientras en la chimenea se cuecen tetuntes de pino.

Más difícil es imaginarse la Nochebuena en un país como el nuestro, que vive entre incordio, amenaza y recriminación. En El Salvador, se ha hecho creer a mucha gente que se vive rodeado de enemigos, que aunque en el presente se haga un esfuerzo por soportar a los distintos, en el futuro no todos cabremos acá, que miles de compatriotas no merecemos ni carbón en la bolsa solidaria.

Era inevitable, el veneno se va filtrando. Ya habíamos tenido funcionarios tan cuestionables como algunos del actual gabinete pero el coro de prepotencia que brota de las esquinas del gobierno es abrumador. No queda sino respetar el silencio de muchos de ellos cuando se lo compara con la toxicidad de otros, lacayos de señores a los que la política pública no les interesa sino sólo como rastrillo para su patio personal.

Por obra y desgracia de esa agresividad, una energía destructiva que lesiona los derechos de los ciudadanos un día tras otro, primero los de quienes les fiscalizan, adversan y censan pero pronto los de aquellos que no les colaboran ni se someten al discurso, la armonía y la convivencia nacionales quedan cuesta arriba. Por eso la preocupación de tantos que nubla el ambiente con un mix de resignación y ansiedad: es como si se hubieran propuesto que no vivamos como hermanos.

No hemos vivido así ni siquiera en los años inmediatos a la firma de los Acuerdos de 1992, pero la concordia, la tolerancia y el pluralismo fueron mayoritariamente reconocidos como el deber ser de la sociedad y una de las esferas de responsabilidad del Estado durante varias décadas de la posguerra. Que tras las paredes adornadas con laureles y palomas uno tras otro varios presidentes se robaran hasta las sandalias de Casa Presidencial fue infame pero su inmoralidad nunca debió servir como excusa para este gobierno gritón, con mates de camionero, que funciona convencido de que la destrucción de personas, ideas, adversarios, es una aspiración legítima.

Dicho en cortito, la cosa está perra.

Solucionar esta encrucijada no será fácil para El Salvador, enfrente tiene dos caminos opuestos, uno lleva al desencuentro de todos y el otro no tiene ni promesas ni perfumes, sólo espinas y un rótulo: Paz.

Que quienes gobiernan no tengan a la paz entre sus propósitos no es un problema insalvable, no tanto como lo sería que los salvadoreños a los que esas autoridades se deben tampoco nos interese vivir así. Y ojo, que esa paz no significa amnistiar los errores del pasado, los delitos, abusos e infamias de ayer ni de hoy; tampoco debe confundirse esa aspiración con el deseo retrógrado de combatir todas nuestras diferencias para convertirnos en una manada.

La paz vale el doble ahí donde se la necesita, que es en entre aquellas personas, fuerzas e ideas que, aunque desde el poder o la ignorancia se considera que disienten o pugnan por aniquilarse, simple y sencillamente sólo se complementan.

Nos necesitamos unos a otros. Téngalo presente al menos un instante durante la Nochebuena mientras disfruta de los alimentos con su familia. Piense en aquellos que guardan prisión mientras esperan un juicio, personas que más allá de las diferencias que el resto podemos ver, están unidas por la grave circunstancia de una violación a sus derechos. O en el que no puede ir a ver a su familia porque si cruza esa calle atraviesa una frontera invisible y arriesga su vida. O en los padres que no celebrarán porque sus hijos continúan desaparecidos.

Ojalá el próximo año nos encuentre más conscientes de que somos hermanos y de que la nacionalidad es una cobija que debe protegernos a todos, y darnos el abrigo y el consuelo que nos merecemos por nuestra voluntad de sobrevivir.