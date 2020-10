Nos piden votar, pero elegimos botar

Votar y botar. Dos palabras que fonéticamente se escuchan igual, se escriben de forma distinta, y tienen un significado diferente.

Las hemos seleccionado para titular esta columna, pues ambas han tenido y tienen una tremenda repercusión en la acción de elegir a los políticos gobernantes en la historia de nuestro país, y en el momento que estamos viviendo.

VOTAR (con v pequeña) según el diccionario ilustrado es: Decidir su dictamen en una elección. En el aspecto político esta palabra ha sido la acción que nos permite nuestra Constitución para decidir personalmente quiénes por nuestro voto gobiernan en este país democrático.

BOTAR (con b grande) lo describe el diccionario como: Arrojar o echar fuera algo. ¿En el aspecto político dónde cabe esta palabra?

Por los gobernantes que hemos votado, y la situación deplorable en que ha caído nuestro país desde hace décadas, nos indica que esa acción noble y de esperanza que significa votar (con v pequeña) se ha transformado en botar (con b grande) pues por los políticos gobernantes de turno que hemos elegido con nuestro voto solo han servido para que ellos alcancen poder, beneficios y dinero, en cambio nosotros y nuestro país seguimos sufriendo cada vez más falta de planes que contribuyan a solventar la falta de educación, trabajo, seguridad, salud, unión, mejor presente y futuro para los salvadoreños, y tantas cosas más.

Entonces, la acción de votar que nos piden a cambio de hacer realidad la esperanza de vivir dignamente y en el país que nos ofrecen, ya electos la arrojan a la alcantarilla, la echan al basurero y eligen satisfacer su lujoso estilo de vida, sus bolsillos, su futuro, el de su familia y el de sus amigos.

Ha llegado el momento de despertar. Ya no botemos nuestro voto por promesas y manipulaciones. Votemos por nuestras necesidades y por las necesidades de todos los salvadoreños. Y exijamos que no boten a la basura nuestras esperanzas.

El axioma de que si no trabajamos no comemos sigue siendo el pan nuestro de cada día con el partido, el gobernante y la tendencia política por la que hemos votado y con la que hemos vivido.

A las puertas de una nueva elección de gobernantes ha llegado el momento de darle importancia y valor a nuestro voto. Ya basta de dárselo a los políticos que nos influencian a través de campañas de marketing, cancioncitas arrulladoras y migajas en bolsas de comida, que al final pagan dizque con su dinero, pero luego lo recuperan con nuestros impuestos y con creces.

Hemos sido gobernados por partidos de derecha, de izquierda y en la actualidad por populistas. Y en todos y en la gobernabilidad de cada uno ha estado presente “lo mismo de siempre”: Corrupción. Una acción despreciable que se ha venido heredando en cada periodo de las distintas tendencias de gobernabilidad y su forma de ejecutarla cada vez es más sofisticada y roban mas. Y aún más triste, ese poder que les damos con nuestro voto lo utilizan para promulgar leyes, elegir funcionarios que tapen sus actos de corrupción y además, compran voluntades de políticos de partidos que cambian de camisón según la ocasión ($).

¿No creen que ya es momento de veras de votar y evitar que ellos boten nuestra esperanza y nuestra dignidad de vivir mejor?

Y lo más triste siguen viéndonos como los tontos que servimos de trampolín para sus ambiciones.

Reflexionemos: ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿Por qué nos dividen en peones de distintos partidos políticos?

Sencillo: Es la forma de manipularnos que unos son mejores que los otros para vendernos el paraíso de la derecha, de la izquierda y hoy del populismo, y así nos echan al pleito, y si divides vencerás.

Preguntémonos los votantes: ¿Las necesidades de tener un trabajo que cumpla con las expectativas y esperanzas de cada hogar y de cada salvadoreño acaso no son iguales para todos seamos del partido que seamos?

¿La inseguridad al salir y regresar a nuestros hogares acaso no es igual para todos, seamos del partido que seamos?

¿La salud en su atención hospitalaria, de prevención y gratuita, acaso no es una necesidad de todos, seamos del partido que seamos?

Y díganme ¿la educación como forma de superación para el mejor desarrollo de los habitantes de este país, y crear una sociedad equitativa y solidaria, es también una necesidad de todos seamos del partido que seamos?

Acaso ¿las necesidades de los votantes de un partido gobernante son distintas a los votantes de un partido no gobernante?

¿Las ilusiones y los sueños de los salvadoreños que trabajamos para una vida digna de nuestros hijos y nietos son distintos entre los miembros de un partido u otro? No. Todas son iguales, pero no iguales a las ambiciones de poder y dinero con el que llegan gobernantes.

Y habrá muchas interrogantes más, pero la más tonta: ¿El dinero que se roban de nuestros impuestos los gobernantes (hay ejemplos a montones de los pasados y actuales) acaso solo es el de los votantes que no los eligieron y a los que los eligieron a esos no le tocan sus impuestos, o se los devuelven? No, estimado votante, ese dinero con el que se enriquecen es tuyo y mío seamos del partido que seamos. Sea que votemos por ellos o no.

Tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones transcendentales. Y el saber votar y elegir será importante y después saber exigir. Les dejo estas reflexiones y el tema da para más análisis.