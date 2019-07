Los resultados del 3F, ya lo hemos dicho, no pudieron ser más contundentes. Ahora, la sociedad se mantiene expectante sobre la estrategia integradora que pondrá en marcha el presidente Bukele para enfrentar la enorme carga heredada, principalmente en materia económica, desempleo, provisión deficiente de bienes y servicios, inseguridad ciudadana, corrupción institucionalizada y precariedad fiscal.

Sin embargo, pareciera que una importante mayoría ha empezado a valorar positivamente las acciones emprendidas en su primer mes de gestión. A esto ha contribuido el entusiasmo natural que generan el inicio de todo gobierno y las respuestas rápidas ante problemas acuciantes. El desafío está en mantener ese apoyo, mediante decisiones sensatas y efectivas, sin menoscabo de la ley y de la institucionalidad democrática, que tanto ha costado construir.

Nuestro voto no fue parte del caudal que le dio el triunfo a don Nayib –precisamente tutelado por el sistema político que nos rige–, pero igualmente nos sumamos a aquella valoración. No sobra recordar que en esta columna, a punto de cumplir un cuarto de siglo, siempre hemos reconocido toda acción gubernamental que favorezca el bien común; pero también, reivindicamos el derecho de disentir, cuando en nuestra opinión, se actúa en sentido contrario. Fiel a este compromiso social, hoy igualmente nos sumamos a quienes ven ciertas anomalías en la toma de decisiones.

Entendemos que en todo nuevo emprendimiento, los humanos tenemos que transitar por una "curva del aprendizaje". Superarla rápido y con solvencia es todo un desafío, particularmente tratándose de algo tan complejo como el manejo de la cosa pública. Pero en este caso, los involucrados tienen la ventaja de que pueden contar con la retroalimentación que reciben –amparada en la libertad de expresión que disfrutamos– especialmente de formadores de opinión, medios serios de comunicación y de instancias respetadas de la sociedad civil.

En el caso que nos ocupa, no se pueden ignorar aquellas manifestaciones públicas que señalan con preocupación las diferencias surgidas entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial, aunque se reconozca que el gobernante ha actuado con diligencia para enfrentar algo descomunal como la delincuencia, que ha llevado a la población a un estado de total indefensión. No obstante –se señala– que en el afán de encontrarle solución inmediata a un problema de vieja data, el gobernante ha desconocido el papel de los otros órganos del Gobierno, como lo atestiguan las decisiones carcelarias y las exigencias presupuestarias. Obviar, por urgencia o lo que sea, las normas constitucionales que establecen en cada caso las responsabilidades y atribuciones de los órganos del Gobierno, ya insinúa el desdén por el principio de la separación de poderes, base fundamental de toda democracia funcional. No han pasado desapercibidos los señalamientos que hicieron la semana pasada dos conocidos personajes en el programa de Nacho Castillo, donde aludieron a la suerte de autoritarismo que se percibe en las decisiones presidenciales.

Dicen por allí que los ejemplos son malos consejeros, pero no sobra recordar el inadecuado manejo que se hizo del lamentable atentado que sufrieron los pasajeros de un autobús, días atrás. Bajo el argumento de responder de manera consecuente, se tomaron decisiones que violentaron leyes y procedimientos que seguramente ya nos pusieron en la ventana internacional. Por lo demás, resulta preocupante que el gobierno reaccione negativamente, aun ante señalamientos que solo tienen el propósito de ayudarle en su gestión. Los casos de una reconocida periodista y el de la igualmente apreciada presidenta del CEJ no pueden ser más emblemáticos. Sus referencias u opiniones en torno a la gestión gubernamental, en vez de tomarlas en su verdadera perspectiva e intención, fueron objeto de censura oficial, dándole argumentos a los llamados troleros –según se comenta– para que arremetieran sin misericordia contra ellas. Eventos como estos, en vez de unir a la sociedad, la dividen; en circunstancias en que lo que el país demanda es un liderazgo aglutinador para salir del atolladero en que ha vivido por muchos años.