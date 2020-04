A raíz de la publicación de mi columna "La hija del preso", recibí muchos lindos mensajes, uno de ellos de un amigo de Guatemala quien me envió la portada de un libro expresando que ese era quizás el que mi papá había leído en la cárcel. A manera de referencia, comparto lo que escribí en dicha columna: "Regresé al penal ya condenado, con un inmenso dolor en el alma y con el deseo intenso de que Dios me enviara la muerte. Pero sucedió que mi padre me llevó un libro, Hacia las Cumbres, que aconsejaba que se debe sacar el mayor provecho del lugar donde se estuviera. Allí encontré el consuelo que necesitaba y me dediqué a aprender todo lo que pudiera; en manualidades aprendí algo de carpintería, de sastrería y de zapatería, al grado que monté una pequeña carpintería".

De inmediato lo busqué y, gracias a la tecnología, en 5 días lo tenía en mis manos. Este libro se llama "Nos veremos en la cumbre", escrito por Zig Ziglar. No sé si es exactamente el libro que leyó mi papá, quizás sea una versión actualizada, pero yo quiero creer que sí lo es. Lo había tenido ahí esperando su turno para ser leído, pero después de algunos días de encierro pensé que este era el mejor momento.

He tenido el libro en mis manos tratando de imaginar cómo se sentía aquel joven de apenas 24 años, que había sido condenado injustamente a pasar 25 años en una cárcel, tratando de encontrar consuelo y motivación en un libro. No puedo evitar comparar esa situación con la mía actualmente, en una cuarentena domiciliar que en el peor de los casos durará algunos meses, con un teléfono celular, una laptop, un iPad, el Netflix, el Spotify, un televisor con cable, Internet con wifi y varios libros más. Además, con la posibilidad de salir, con todo y restricciones, al supermercado y pedir comida a domicilio. ¡Vaya lección la que me dejó mi papá!

Debo confesar que nunca me he sentido muy atraída por los libros "motivacionales", siempre he preferido buscar mis propias fuentes de motivación a mi alrededor en el día a día. Sin embargo, este lo he leído con mucho interés y emoción. Quiero compartirles un breve resumen.

Ziglar establece el logro del éxito como una escalera de 6 escalones, siendo el primero la autoimagen, debemos querernos como somos haciendo un inventario de nuestras cosas buenas y las razones para querernos. El segundo escalón es la relación con los demás, el autor lo resume así: "usted puede obtener todo lo que quiera de la vida si ayuda a un número suficiente de otras personas a obtener lo que desean". El tercer escalón son los objetivos, que no pueden faltar porque sin ellos no tiene sentido buscar el éxito. El cuarto es la actitud, debemos ser optimistas aun en situaciones adversas. El quinto, el trabajo, como fuente de prosperidad. Y el último es el deseo, todo aquello que queremos alcanzar. Con cada peldaño que subimos, nos acercamos a la cumbre.

El coronavirus nos tomó por sorpresa y nos demostró la fragilidad de la vida. No hay duda de que tendremos por delante un gran desafío para recuperarnos, vamos a tener que ser muy creativos, pero también disruptivos, no desperdiciemos la oportunidad para reinventarnos, recordando esa inspiradora frase de Alvin Toffler: "Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender".