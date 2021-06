Notas sobre la democracia

La palabra democracia viene del latín demos, pueblo; kratos, poder. Etimológicamente es el poder del pueblo.

R. Dahl (1915-2014) de la U. de Yale escribió que la democracia "durante 25 siglos ha sido discutida, debatida, defendida, atacada, ignorada, establecida, practicada, destruida y reinstaurada". Por ello la democracia ha significado muchas cosas en diversas épocas y lugares. N. Bobbio (1909-2004) ha escrito el libro "La democracia de los antiguos y la de los modernos". Ahí se ven las diferencias. Con razón se ha dicho que cada época inventa su democracia.

La democracia de los griegos no llena los estándares de la democracia moderna, debiendo tomarse en cuenta que excluía de la participación en la política a las mujeres, a los esclavos y aun a los libertos (los esclavos liberados), en consecuencia era para una minoría. Demos en el siglo V a. de C. era la comunidad ateniense reunida en asamblea popular, no en el sentido de pueblo que se le da actualmente. El mismo Dahl dice que la democracia de los griegos fue como el primer avión de los hermanos Wright. Debemos agregar que fue efectivamente el inicio de algo que avanzó con pasos gigantescos en pocos años sin retroceder, y la democracia avanza con pasos lentos, no librándose de retrocesos. Volviendo a Atenas cabe citar al contemporáneo Mariano Grondona que escribió: "Las formas semidirectas se han colocado en el horizonte de la democracia actual, por el hecho revolucionario de que nos sentemos a la misma hora en el ágora de la TV a escuchar debates y nos acerca otra vez a las asambleas de Atenas". Acotando sin embargo que con la TV solo escuchamos, no participamos con nuestra voz, salvo los escasos mensajes de texto que algunos envían.

La democracia griega es discutible no solo por lo mencionado antes de sus exclusiones, sino también por falta de respeto a la dignidad de la persona humana. A vía de ejemplo, Sócrates condenado a muerte atentando con ello a la libertad de expresión. Luego Anito acusador de Sócrates, fue desterrado de Atenas. Melitus, otro de los acusadores, fue lapidado como calumniador. La cultura griega y el gran desarrollo de las bellas artes se opaca con el desprecio a la dignidad humana.

En Estados Unidos originalmente el término democracia no era una palabra bien vista. Washington, Jefferson, Hamilton, desconfiaban del pueblo, creyendo que éste gobernado llevaría a una tiranía tan horrible como la tiranía de un rey. Quien fue presidente de Estados Unidos J. Madison (1751-1836) expresó: "Las democracias han sido siempre espectáculos de turbulencia y contienda". El cultor de la filosofía política Sidney Hook (1902-1989) escribió: "La democracia se asociaba con el gobierno de la chusma y con la tiranía del demagogo". Esto ha sido superado en aquel país ya que existe el Partido Demócrata.

G. Sartori (1924-2017) señala que democracia no significa la dictadura de la mayoría, sino el respeto de la mayoría a la constitucionalidad y la legalidad. Por su parte L. Ferrajoli (1940) señala que si la democracia fuera la voluntad sin límites de la mayoría, sería difícil negar el carácter democrático del fascismo, del nazismo o del estalinismo, que gozaron en un momento de consensos ampliamente mayoritarios.

En mi artículo anterior explicaba que para mí, el mejor concepto de democracia es lo expresado por Lincoln en Gettysburg y lo reafirmo, porque es el sistema que da el mayor margen de libertad. ¿Abusé de citas? Sí. Volveremos luego con propias opiniones.