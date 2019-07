Noticia de un día

En la página n.º 50 de LPG (29.06.19) aparece el titular "Denuncian a maestro por no cumplir jornada". Esa denuncia la hizo el 65 % de padres/madres de familia que matricularon a sus hijos para cursar el 5.º grado en el Complejo Educativo Thomas Jefferson en la ciudad de Sonsonate. El 45 % restante optó por cambiarlos de centro educativo por la ausencia del profesor. Tenían opción. ¿Y los que no la tienen?

Alienta este tipo de noticia, aunque sean de un día. En general, los padres y madres de familia no saben cuántos días ni cuántas horas de aprendizaje efectivo deben tener sus hijos/as dentro del sistema educativo público. No saben lo que deben aprender en cada grado. Con esa falta de información, son tolerantes con el ejercicio de la docencia. Y esa tolerancia a ausencias repetidas implica, como dicen, "que no se cumple el programa de educación".

Las inasistencias del docente se traducen en la reducción del tiempo efectivo de los estudiantes para su aprendizaje. El hurto del tiempo al que tiene derecho el niño/niña acarrea consecuencias serias en la economía, en la democracia y en el progreso y bienestar. Con el hurto del tiempo efectivo enseñanza, llegan a 6.º grado y no saben leer, no saben escribir, no saben comunicarse apropiadamente y no tienen lógica matemática. El hurto de tiempo de docencia condena el futuro y... todos lo sabemos.

Condenados por los propios maestros y directores a menos horas de enseñanza/aprendizaje efectivo, avanzan en el sistema educativo con grandes deficiencias. Cuatro de cada 10 optan por retirarse. Los que se quedan tienen problemas para conseguir trabajo y cuando ingresan a la educación superior obligan a reducir y hasta ignorar cualquier criterio de evaluación y selección aduciendo democracia en la mala calidad de la educación.

¿Democracia? La noticia fue de un día, pero esta realidad es generalizada en el sistema educativo público y nadie dice nada. Fueron valientes los padres y madres de familia que se tomaron la mitad de una página de LPG. No es uno el servidor público alejado de su misión profesional de maestro/a, irresponsable con el objeto de su contrato laboral y acostumbrado a la impunidad administrativa. Uno hizo noticia gracias a los padres y madres. Pero ¿cuántos más existen?

Puedo compartir una decena de casos. Y el director... ¿qué hace? El periodista lo buscó tal como lo dicta la lógica administrativa. Le respondieron que "no está y que llegaría la próxima semana". La historia se repite una y otra vez irrespetándose la Constitución de la República, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) y todos los convenios suscritos sobre los derechos del niño, el adolescente y el joven.

El Estado, dice la ley, "debe garantizar el derecho a la educación mediante el desarrollo de políticas educativas integrales idóneas para asegurar una educación plena y de alta calidad". ¿Cuáles políticas? En la segunda fase del Plan Control Territorial, Oportunidades, los docentes son más importantes que la PNC y el ejército juntos. Sus atribuciones están vinculadas con el presente y con el futuro del país.

Los docentes del sector público (5,400 o más) son "el principal ejército". Tienen la responsabilidad de desarrollar "las operaciones pacíficas estratégicas y rentables" para potenciar la principal riqueza del país, la gente. Los padres/madres de ese centro escolar en Sonsonate tienen conciencia de esto. ¿Qué hace el director del centro? ¿Qué hace el director departamental?

Pregunto porque no pueden hacer nada. La ley de la carrera docente y otras más amparan la impunidad y la mediocridad. Amparan derechos de los maestros ignorando e irrespetando derechos de los niños y adolescentes. El estudiante tiene derecho a educación plena de alta calidad. ¿Qué se hace para controlar el ejercicio de la docencia pública de 1,000 horas efectivas en 200 días? Desde el nivel departamental no se hace. Desde el nivel central, imposible. ¿Y entonces? Ojalá el Plan Control Territorial, Oportunidades, delegue en los gobiernos municipales esta responsabilidad.

Es fundamental el "ejército" de desarrollo humano integrado por docentes que se financian con recursos públicos. No se vale tolerar estudiantes de centros públicos a las 10 de la mañana deambulando por carreteras, calles y avenidas. No se vale que su opción sea el centro comercial y peor... los juegos de maquinitas y luego las pandillas.