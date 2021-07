Felicitaciones fraternales a nuestros periodistas que día a día están buscando la verdad para difundirla entre nosotros los salvadoreños; también debemos felicitar a quienes siguen esa misma trayectoria, los presentadores de medios de comunicación entre ellos y entre todos, Moisés Urbina, Federico Zeledón y Reina de Pérez, sea Dios quien prodigue felicitaciones hoy y siempre.

1. El título "Noticias en papel" tiene ya antecedentes internacionales, "newspapers" dicen en inglés los norteamericanos, pero ya mucho antes en El Salvador, en nuestro país se difundía el pensamiento en pequeños periódicos: fue la iglesia la que trató de enseñar a leer a los feligreses para que entendieran los sermones que daban desde el púlpito, estos últimos hoy ya no existen en los templos. También es de resaltar que si bien Dios es la verdad eterna, los humanos debemos humildemente pedir un pedacito de esa verdad y seguir así con el resto de la vida aquí en la tierra y en lo celeste del cielo.

2. Ya hemos escrito otras veces que hubo un primer periódico llamado "La Candela" por 1890 cuando comenzaron a venir las primeras máquinas de escribir traídas por los señores Mugdan; pero es LA PRENSA GRÁFICA la que desde el 10 de mayo de 1915, cuando fue fundada, ha sido y seguirá siendo la pionera en la noticia. Este es un breve comentario que ya el pueblo salvadoreño conoce pero insistimos en que los medios de comunicación masivos como el escrito y el televisivo son ya de la familia.

3. Valga recordar que la Asociación de Periodistas de El Salvador tuvo su local social una cuadra al poniente de la esquina de la casa de empeños "Las tres bolas" y ahora tiene por la zona del ex mercado cuartel San Carlos su centro social, en el cual se degustan las pláticas en las horas que quedan libres entre los periodistas a las que algunas veces asistimos, incluyendo una jugadita de billar que hicimos cierta vez con el Dr. Mario Samayoa.

4. Pongámosle algo como de música y como dichos de Aniceto Molina quien dice que cuando el hombre llega a viejo se le arruga el pellejo y se le cae el pelo. Quienes me conocen se darán cuenta de que no tengo arrugas en el pellejo de la cara y mi señora, doña Martita, como barbera de lujo me dice: estás bien "mechudo" desde hace un mes; lo cual en buen salvadoreño quiere decir que entre más viejo más peludos nos encontramos los que ya llegamos a los 86 años siempre escribiendo gracias a los periodistas.

5. Quiero agregar una gotita de crítica: don Moisés Urbina y don Federico Zeledón siempre dicen que la Asamblea es el primer Órgano del Estado desconociendo así la trayectoria del constitucionalismo salvadoreño de que son tres Poderes y el primer Poder es el Poder Judicial. Ellos, don Norman Quijano y don Mario Ponce y otros han dicho siempre "el Primer Órgano del Estado". Ya cuando hablan de "Órgano" me huele como a órganos de reproducción y esto no es correcto. Primero Dios en las reformas constitucionales no se meta la pata de poner "órganos" a los Poderes del Estado como metió la pata seguramente la Asamblea constituyente de 1982-1983. Dios nos dé fuerza y valor histórico para que no se repitan los errores ya indicados ni hoy ni siempre.

¡Felicidades nuevamente a los periodistas en su día!