Nudges y medio ambiente

En las últimas décadas, y en la mayoría de las escuelas de Economía del mundo, ha ido ganando creciente importancia la rama de la Economía conductual. Gracias a sus valiosos aportes, fundados en los resultados de la psicología experimental, ahora comprendemos de mejor manera los sesgos cognitivos en nuestros juicios de valor y los atajos a los que recurre nuestra mente para tomar decisiones. En otras palabras, los economistas conductuales se han dado a la tarea de demostrar que las personas no siempre somos esos seres racionales capaces de optimizar nuestras decisiones en cada momento, tal como lo asumen los modelos económicos estándar.

Pero la Economía conductual no solo se ha limitado a exponer las debilidades de la Economía neoclásica, sino que además ha ido ejerciendo una creciente influencia en la forma en la que se comprenden y formulan las políticas públicas. Este campo está dando lugar al surgimiento de una serie de nuevas herramientas que buscan incidir en las conductas de los individuos, lo que en la literatura de la Economía conductual se han denominado "nudges" o empujoncitos. Uno de los grandes atractivos de estos "nudges" es que se trata de intervenciones de bajo costo, que no obligan al individuo a tomar un curso de acción determinado, sino solamente buscan guiarle, darle un "empujoncito" en la dirección correcta.

Uno de los ejemplos más citados en la literatura de la Economía conductual es el de los programas de ahorro. Se demostró que el simple hecho de cambiar la redacción de un formulario, de manera tal que la opción de default fuese un descuento automático en la planilla –versus tener que dar una serie de pasos para autorizar dicho descuento– tenía más efecto en aumentar el ahorro en comparación con otros tipos de incentivos. Esto es, la Economía conductual ha demostrado que introducir pequeños cambios en las formas en las que se presentan los programas (o en el diseño del entorno) puede producir impactos muy significativos.

En nuestro país, una de las áreas con potencial para aplicar los hallazgos de la Economía conductual es la protección del medio ambiente. En nuestro segundo artículo de esta serie "Medio ambiente y Economía", señalábamos la importancia de repensar el diseño físico de los hogares, y ahora agregamos la dimensión de la arquitectura de la decisión, buscando modificar conductas para hacerlas más amigables con el medio ambiente a partir de empujoncitos o "nudges" ¹.

En ese sentido, reconocemos que la calidad de nuestro medio ambiente depende de las decisiones del día a día de una multiplicidad de actores (familias, consumidores, empresas de todo tamaño, gobiernos), pero también que las intervenciones en favor del medio ambiente parten de la existencia de dos problemas: 1) los incentivos de nuestras conductas no necesariamente están correctamente alineados (por ejemplo, si al contaminar no acarreamos con los costos de dicha contaminación) y 2) las personas no reciben suficiente retroalimentación sobre las consecuencias ambientales de sus acciones.

Es mucho lo que en un país como El Salvador podemos aprender de la extensa e interesante literatura sobre los "nudges" ambientales. En varios países se han desarrollado de manera cuidadosa experimentos para medir el cambio en conductas asociados a intervenciones desde la Economía conductual. Los esfuerzos han estado orientados a fomentar el ahorro de energía, de agua, del reciclaje o la reducción de desechos, entre otros.

Algunas de estas intervenciones buscan informar de manera sencilla a los consumidores sobre los efectos ambientales de sus decisiones, otras han estado orientadas a desarrollar compromisos voluntarios de ahorro de energía en los hogares, y otras, a modificar las preferencias a través de proveer información sobre la conducta ambiental de colegas y vecinos, partiendo del hecho de que nuestras normas sociales y nuestras conductas están influenciadas por las conductas que observamos en otras personas.

Así, por ejemplo, un estudio llevado a cabo en Costa Rica encontró que, al incluir información en los recibos de energía sobre el consumo de los vecinos de una misma comunidad, junto con consejos para ahorrar, producía una reducción en el gasto de energía de las familias, lo cual ya había sido documentado por otros autores (vemos algunas imágenes de dicha campaña).

Este es solo el ejemplo de un "nudge" ambiental, y este tipo de intervenciones deben ser estudiadas, adaptadas y medir su eficacia en el contexto de nuestra propia realidad nacional. Pero más allá de querer recomendar "nudges" específicos, lo que queremos es motivar al lector a que encuentre en la Economía conductual un menú de posibles herramientas adicionales para incidir positivamente en el medio ambiente ².