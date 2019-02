Nuestro país no va a superar sus múltiples adversidades si no reconoce su capacidad de construir destino

Desde hace ya bastante tiempo –prácticamente desde la década de los años 60 del pasado siglo– el país se ha visto sucesivamente envuelto en un remolino de adversidades, que han puesto a prueba no sólo su estabilidad básica sino también, y con consecuencias aún más riesgosas, su capacidad de progreso marcado por la lógica democrática. Todo este fenómeno, que no se ha visualizado ni mucho menos atendido en los momentos y en las formas pertinentes, si bien no impide la evolución sí dificulta al máximo el tránsito de la misma, y por eso estamos tan desorientados en la continuidad del proceso, que tiene que ir moviéndose por su cuenta. Lo acabamos de experimentar de una forma dramática con los resultados electorales del recién pasado 3 de febrero.

Es hora, entonces, más que sobrada, de que los salvadoreños "nos pongamos las pilas" frente a nuestra propia realidad nacional, y no desde las ramas sino desde las raíces. Y tres tareas son esenciales de inicio: 1) Reconocer la situación del país con ánimo constructivo; 2) Fijar y activar las estrategias para hacer que el país funcione de veras; y 3) Motivar a la comunidad nacional a que se fije más en sus arraigos que en sus desarraigos.

RECONOCER LA SITUACIÓN DEL PAÍS CON ÁNIMO CONSTRUCTIVO: esto implica dejar de movernos como autómatas sin pertenencia para comenzar a actuar como ciudadanos conscientes. Y el mensaje va dirigido directamente a los grupos organizados y a sus liderazgos, que fueron remecidos hasta el tope con lo que la ciudadanía acaba de manifestar en las urnas, que fue un mensaje estructural mucho más que una decisión coyuntural.

FIJAR Y ACTIVAR LAS ESTRATEGIAS PARA HACER QUE EL PAÍS FUNCIONE DE VERAS: es decir, replantearnos la dinámica del país como un ejercicio de acciones que deben ser asumidas con todo el compromiso que las circunstancias demandan. Dejar fuera la improvisación y potenciar la planificación, para que nada quede expuesto al azar sino que todo se alinee con el orden. El país debe entrar en fase de vitalización progresiva con empeño verdaderamente renovador.

MOTIVAR A LA COMUNIDAD NACIONAL A QUE SE FIJE MÁS EN SUS ARRAIGOS QUE EN SUS DESARRAIGOS: lo cual implica que haya una generalizada reconversión anímica de lo negativo hacia lo positivo, sin desconocer las carencias y las insuficiencias existentes, pero poniendo todos los empeños necesarios en hacer valer la potencia inspiradora frente a cualquier sentimiento o impulso desmotivador. Se trata de revalorizar la salvadoreñidad por encima y por debajo de todo.

Tenemos que reiterar cuantas veces sea oportuno que nuestra principal misión como salvadoreños es asumir a fondo y sin reservas nuestra condición de gestores de destino nacional, y a partir de ahí dedicar todas las iniciativas necesarias para hacerlo realidad en el tiempo. Es, pues, una misión inagotable.