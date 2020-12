Mi primer pedido por Internet lo hice en junio de 2001 y poco a poco esta se volvió mi forma preferida de comprar, al grado que actualmente casi todo lo compro en línea llegando a establecer fuertes lazos emocionales con "mis marcas". El pasado junio recibí este correo de una de ellas: "Es hora de decir adiós. Cada marca tiene una historia y nuestra historia ha dado un giro inesperado. Gracias por ser parte de nuestra familia y nuestra historia". Sentí mucha tristeza, no solo porque desaparecía una de mis marcas de ropa favoritas, sino porque claramente su desaparición era resultado de la crisis provocada por la pandemia y no podía evitar pensar en todas las empresas que podían estar, o pronto estarían, en la misma situación.

Pero la semana pasada recibí otro correo que dice: "Hay algo hermoso en el horizonte. Nuestro viaje continúa... 2020 ha sido una época de grandes cambios y desafíos inesperados. Pero también es un momento de oportunidad... una oportunidad para renovarse y refrescarse mientras esperamos reunirnos nuevamente con viejos amigos. Los invitamos a unirse a nosotros mientras escribimos otro capítulo en nuestra historia. Estén atentos y prepárense para dejarse inspirar... algo hermoso llegará pronto".

Sí, mi marca está de regreso y esto me llena de alegría y de nuevo, no solo es porque ya podré volver a comprarla, sino porque quiero pensar que más empresas, en especial de nuestro país, están o estarán regresando para inspirarnos, para demostrarnos que aunque hayamos tenido que enfrentar esos tiempos de grandes desafíos, siempre existe la oportunidad de recuperarse.

Sin ninguna duda 2020 ha marcado nuestras vidas y para muchos será un antes y un después. Quiero compartirles un texto que recibí en un chat de amigos, que me parece resume bastante bien el año que hemos vivido. Cuando lo leí me provocó una interesante mezcla de sentimientos, alegría, optimismo, gratitud y hasta un poco de tristeza.

DICIEMBRE 2020 "Diciembre es el domingo del año, pero este diciembre parece el domingo de un siglo. Fue un año largo, pero se nos pasó rápido, fue terrible, pero aprendimos y nos hicimos fuertes, fue de aislamiento, pero estuvimos más cerca que nunca. Tuvimos miedo, angustia, bronca, dolor, incertidumbre. Estuvimos perplejos, incrédulos, asustados, enojados. Lloramos, aplaudimos, gritamos, nos ayudamos. Enterramos a nuestros muertos sin velorio. Los despedimos en silencio. Crecimos. Aprendimos epidemiología, tecnología, virología. Supimos de anticuerpos, curvas y PCR, también de Meet, Team, Instagram Live y Zoom. Nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo. Y aquí estamos. Somos sobrevivientes de un tiempo que nos estalló en la cara. Es diciembre y tenemos derecho a emocionarnos. A llorar, a abrazarnos en silencio por tantos abrazos que no nos dimos, a besarnos con el alma, a acariciarnos con las miradas. Y sabés, vamos a celebrar más que nunca. Porque ahora sabemos lo que el tiempo vale, lo que significa abrir los ojos cada mañana. Llegamos al final y solo es el principio. Porque nos hemos despertado y por eso no fue un año perdido. Si lo sabemos ver habremos ganado más que nunca. Así que este diciembre tenemos que pensar en algo más importante que los turrones y los arbolitos. Corramos a decirles del amor a los que queremos, salgamos a pedir perdón a los que herimos, miremos alrededor para ayudar a los que se quedaron en el camino. Y no perdamos tiempo, seamos mejores. El nuevo mundo nos necesita Unidos para seguir avanzando Y para amar la vida más que nunca. GRACIAS: la palabra más linda del año!"

Estamos a punto de iniciar un nuevo año que, aunque esté lleno de incertidumbre, debemos recibirlo con fe y esperanza. Tenemos que continuar nuestro viaje.