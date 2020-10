Nuestros diálogos internos son el reflejo de nuestra autoestima

Muy pocas veces nos damos cuenta, pero nos hablamos incesantemente a nosotros mismos. Siempre nos estamos diciendo “algo” sobre lo que nos pasa. Aunque estuviéramos totalmente solos en el mundo, aunque naufragáramos en una isla desierta, dentro de nuestra cabeza siempre hay una voz constante que nos habla y nos explica cómo es el mundo, cómo somos. Según la neuro-científica Sharon M. Koenig, tenemos 60,000 pensamientos al día. Para muchos, la mayoría de ellos son negativos y reiterativos.

Pero ¿qué nos decimos? En realidad, lo que nos decimos tiene que ver con nuestra autoestima; con un patrón de pensamientos que refleja nuestras creencias, generadoras o limitadoras, que se programaron en nosotros desde pequeños. Necesitamos concientizarnos de este monólogo interno.

Nuestra autoestima determina la clase de pensamientos que tenemos, pero, a su vez, nuestros pensamientos inciden en nuestra auto-percepción. ¿Esto es un círculo vicioso o virtuoso? Es vicioso cuando nos empeñamos en ver la vida con una lupa oscura y cada pensamiento que tenemos va lesionando poco a poco nuestro amor propio; y así, mientras menos nos amemos, más severos y nocivos serán nuestros pensamientos.

La buena noticia es que podemos invertir el giro de este ciclo para hacerlo virtuoso. Aquí es donde es clave tomar una decisión definitiva de comenzar a decirnos cosas buenas y “mágicas” sobre nosotros mismos. Esto hará que nos veamos de manera más funcional y positiva; y mientras mejor imagen tengamos de nosotros mismos, más estimulante será nuestro diálogo interno.

Nuestra paz y salud mental no puede depender de alguna persona o cosa externa. Basta con mirar nuestro interior y descubrir nuestro tesoro. Todo lo que necesitamos para ser felices está dentro de nosotros.

En ocasiones, llegamos a convencernos de que nuestro bienestar depende de que ocurra algo: que nos den un reconocimiento, que una persona regrese o que nos quiera, que nos suban el salario, que nos promuevan a una mejor posición... Llegamos a convencernos de que esas cosas nos hacen dichosos; pero, a la larga, siempre descubrimos que no es así; que esa sensación de felicidad es momentánea si no está cimentada en nuestra propia valía.

Mientras más baja sea nuestra autoestima, más dependeremos de lo que otros hagan para sentirnos bien; y más necesitaremos sentirnos por encima de los demás para creer que somos “alguien”, “que valemos”.

Una buena autoestima no vuelve orgulloso a nadie, ni altivo o soberbio. Son las personas que se menosprecian a sí mismas quienes necesitan menospreciar a otros, para no sentirse solos en ese abrumador estado inconsciente de minusvalía humana. Cuando se tiene una buena auto-valoración, las personas no necesitan mirarse por encima de otros, más bien son capaces de reconocer la grandeza que hay en los demás, porque antes han sido capaces de dimensionar las maravillas que hay dentro de sí mismos.

Regalémonos pensamientos positivos siempre. La felicidad o la desdicha dependen de cómo afrontemos los acontecimientos, no de los acontecimientos en sí mismos.

Es hora de utilizar nuestros “tiempos muertos” para fortalecernos y estimular la fuerza de nuestro “yo”. Por ejemplo, mientras estamos intentando dormirnos regalémonos pensamientos positivos sobre nosotros. Esto hará que nuestros sueños comiencen a tener finales felices y que despertemos entusiasmados y radiantes. También podemos hacerlo mientras conducimos, nos movemos, esperamos a alguien, hacemos fila, etcétera.

Poco a poco iremos viendo y sintiendo nuestra transformación. Con nuestro diálogo interno renovamos nuestro mundo, lo encendemos, le damos vida.