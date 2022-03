Nueva etapa en la escalada autoritaria del régimen Bukele

Cuando el presidente de la República anunció una serie de medidas para paliar "la crisis económica mundial", muchos analistas consideraron buena parte del contenido como propagandístico. En primer término porque el efecto inflacionario en la canasta básica salvadoreña no tiene que ver ni sólo ni principalmente con los efectos de la agresión rusa a Ucrania sino con las decisiones que el gabinete tomó en el último año en esa materia, incluida la impopular adopción del bitcóin.

La de Bukele es una administración dada al despilfarro, que ha invertido millones de dólares en publicidad, con excesos cada vez más a la vista, que pese a los consejos de la banca mundial y organismos internacionales ha disparado el tamaño del Estado y no ha mejorado la recaudación; para actuar de ese modo se ha fiado de la garantía de impunidad que le suponen la castración de la Ley de Acceso a la Información Pública y la parálisis del ministerio público y de la contraloría institucional. Por esa razón, siendo un gobierno que no conoce de austeridad ni transparencia, muchos actores de la economía no se tomaron en serio su manual para enfrentar "la crisis". Que el mandatario reconociera en su intervención ante el país los problemas de la cadena mundial de suministros y se refiriera a un planeta interconectado siendo él protagonista principal en la erosión de los puentes diplomáticos con los Estados Unidos de América y la Unión Europea también influyó en esa lectura.

Entre las disposiciones que mencionó como parte de ese paquete había varias que, dejando de lado los eufemismos, son medidas de control de precios. La suspensión de dos impuestos relacionados con el combustible, el aumento del subsidio al gas y el levantamiento arancelario a 20 productos, todos apuntan a mantener si no controlada la canasta básica al menos a controlar la tendencia al alza. El espíritu de su discurso, si se lo tomaba en serio, era el de un Estado tan intervencionista en este contexto como lo fue hace dos años al inicio de la pandemia.

Entonces como ahora se registraron los ingredientes de una muy posible lesión del interés público debida a factores externos (la pandemia antes, la "crisis económica mundial" ahora); de una necesidad transversal a la nación que justificaría medidas excepcionales; de una potencial resistencia de algunos actores que los volvería amenazas, adversarios o algo peor; y de una licencia punitiva y un monopolio de la fuerza a la cual el Estado no sólo estaba resignado sino buenamente dispuesto a recurrir. Pero ni siquiera los antecedentes de aquellos meses de 2020, policías deteniendo gente y encerrándola en centros de contención sin reparar en el debido proceso, la exaltación de los valores autoritarios de parte de un sector de la población y la militarización de la vida cotidiana como política pública prepararon a la nación para lo que se vivió ayer.

Bukele sostuvo que el gobierno llevaría a cabo el "despliegue de policías y agentes de tránsito para sancionar a propietarios de autobuses que no cumplan el pliego tarifario". Nadie se pudo imaginar que "sancionar" incluiría la expropiación de unidades del transporte ni que personal militar se encargara de manejarlas. Mucho menos se previó que el jefe del Ejecutivo confundiría el mandato constitucional de encargarse directamente de brindar este servicio público con proceder con una confiscación cuyos efectos legales están por verse.

Lo que viene es la discusión por un lado jurídica pero también y tristemente una apología populista irreflexiva. Que la nación tenga derecho a un servicio de transporte público eficaz no supone que en la persecución de ese propósito, el gobierno deba lesionar derechos. No importa si se trata de un empresario irresponsable o no, de un transportista que ha invertido en mejorar o no su flota, y ni siquiera de si ha violado o no las tarifas. Contra las prácticas monopólicas abusivas debe actuarse de acuerdo con lo establecido en la Ley, no con violaciones al debido proceso o haciéndolo creer al país que Bukele gobierna por decreto personal.

En alguna parte, los hombres de negocios que han creído buena idea callar ante los abusos y las arbitrariedades se dan cuenta de lo que pasa: ayer fue uno de los empresarios más impopulares del país, mañana pueden ser ellos, hayan o no cumplido con la ley, si es que la narrativa oficialista lo considera necesario para seguir ganando enteros de popularidad.