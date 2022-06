Nueva prórroga y mismos reparos ante el régimen excepcional

La aspiración de mantener este estado no es viable, no al menos si se quiere mantener algunos niveles de convivencia social. Aunque cerca del régimen haya personas interesadas en estirar esa medida por intereses difíciles de comprender, debe entenderse que la intolerancia, el discurso confrontativo y la operación de los cuerpos de seguridad con unos modos que en algunos municipios hacen recordar a los años ochenta no puede continuar sin dañar el tejido social auténtico, aquel que ya soportó suficiente a la criminalidad como para ahora pasar de ese padecimiento a otro.