Nuevamente nos obligan a responderles

El pasado 6 de noviembre, en una entrevista televisiva, los diputados Guillermo Gallegos y Eduardo Tenorio volvieron a despotricar contra nuestra asociación. Sin el menor descaro y cobijados con la impunidad que a veces confunden con inmunidad, atribuyeron al CEJ haber patrocinado los baremos de evaluación de candidatos a magistrados que las organizaciones civiles han presentado públicamente, e insistieron en que desde nuestra asociación se realizaban presiones indebidas a los diputados.

Tales señalamientos no podemos dejar de tomarlos con seriedad, pues vienen de dos diputados de la Asamblea Legislativa, de quienes se espera el máximo decoro en el desempeño de sus funciones, y quienes forman parte de uno de los tres Órganos del Estado. Sus señalamientos nos obligan a responderles, otra vez.

Comenzamos expresando que se trata de una nueva acusación infamante y muy mal intencionada. Los diputados no tienen el derecho de irrespetar el prestigio de nuestra asociación con irresponsables y aberrantes falsedades. Desde hace casi 60 años, el CEJ se ha destacado por ser una asociación gremial que siempre ha velado por el imperio del derecho y que, con ese cometido, ha estado dispuesta a liderar y acompañar cualquier esfuerzo legítimo por el respeto al Estado de Derecho. Nuestra respuesta se vuelve imperativa porque cuando atacan al CEJ, arremeten contra cientos de abogados que pertenecen y han pertenecido a nuestra asociación.

Somos una asociación independiente y apartidaria. Jamás hemos sido ni seremos fachada de ningún partido político, sector empresarial, grupos de poder o interés que no sean los de nuestros agremiados y, por ende, los de nuestro país. Siempre cumpliendo la ley. Desde su fundación el CEJ ha tenido como principio rector la defensa de la legalidad, cuestionando sus violaciones, vengan de donde vengan, y podemos afirmar que cuando ha sido necesario hemos hecho fuertes reclamos a todos los partidos representados actualmente en la Asamblea Legislativa, sin excepción.

Entre nuestra membresía hay colegas que son o han sido funcionarios, académicos, docentes, litigantes y en general honorables abogados. En el CEJ cabe cualquier abogado, sin distinción de ideologías, siempre que demuestre compromiso con el respeto a la Constitución, la ley, nuestros estatutos y quiera velar activamente por el imperio del derecho.

Debemos señalar enfáticamente que el CEJ no tuvo ninguna participación en la elaboración ni promoción de los baremos de evaluación de candidatos a magistrados y tampoco hemos realizado presiones indebidas a los diputados para que elijan a los candidatos que nosotros hemos propuesto. Nuestra exigencia es pública y siempre ha sido la misma: elijan a los mejores candidatos. Quienes afirmen lo contrario están obligados a presentar las evidencias que sustenten lo dicho.

A quienes ahora respondemos les molesta que no defendamos sus posturas, pero lo cierto es que no podemos estar del lado de quienes privilegian sus intereses por sobre los de la población; no podemos consentir el actuar de quienes violan la Constitución; no podemos aprobar el reparto de cuotas que ustedes evidentemente persiguen; y tampoco podemos aplaudir la mediocridad por sobre la idoneidad.

Les recordamos que como funcionarios están sometidos al escrutinio ciudadano. Esta es una cuestión de legalidad y dignidad. No nos vamos a cansar ni dejar amedrentar por sus declaraciones. Eso solo nos motiva más. Enfoquen sus energías en elegir ya a los mejores magistrados.