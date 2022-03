Nuevas figuras

Es joven. Es presidente. Es latinoamericano. Y pretende ser diferente. Pero no, no es Nayib Bukele. Se trata de Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, quien ganó en diciembre de 2021 la segunda vuelta de las elecciones representando a una coalición de izquierdas contra el candidato ultraderechista José Antonio Kast. Es oficialmente desde el 11 de marzo pasado y la ceremonia de investidura el presidente de Chile.

La llegada de Boric al primer plano político en la región es interesante por varias razones. Confirma la entrada de la nueva generación en política. Aunque sin duda ninguno de ellos lo quiera, la comparación entre Boric y Bukele es valiosa. Antes que nada porque ahora es posible. El presidente salvadoreño sigue siendo un ovni pero ya no es la única figura joven y moderna, al menos en el uso de medios y maneras diferentes, como las redes sociales y la vestimenta: los dos están por supuesto muy presentes en Twitter y ninguno de los dos, por ejemplo, usa corbatas. Pero ninguno pondrá de relieve la comparación. El primero, el exlíder estudiantil, porque no le importa –y tiene razón–; el segundo, el exalcalde, porque no le conviene para nada –con razón también.

Sin embargo, hay que precisar el primer punto: a Boric no le aporta nada la comparación con el individuo Bukele, lo que no impide que está consciente de los actos graves del salvadoreño. Recordemos que en junio del año pasado, en el medio digital chileno La Cuarta, Boric había dicho justamente que se sentía "muy lejos de Nayib Bukele" y consideraba su estilo "un autoritarismo populista que destruye instituciones". Boric lo tiene claro, y no podremos reprocharle la falta de lucidez ni tampoco la falta de coraje a la hora de asumir públicamente sus posiciones, como lo ha hecho por ejemplo con los casos venezolano y nicaragüense.

Y efectivamente, a pesar de esos perfiles a priori similares, lo que ha mostrado por ahora confirma la lejanía con Bukele. En primer lugar, muestra que la diferencia implica verdaderos cambios. Su gabinete cuenta con 14 ministras y 10 ministros, y representa así el primer gobierno de mayoría femenina de la historia del país. En vísperas del 8M, Boric había insistido en su voluntad de construir un "gobierno feminista". Efectivamente, las esperanzas están puestas en un equipo con fuerte presencia de liderazgo femenino y joven, que busca saldar la brecha generacional que quedó de manifiesto durante el estallido social de 2019 en Chile.

Se puede tomar también su primer discurso como presidente, pronunciado desde el Palacio de La Moneda, para percibir al mismo tiempo la búsqueda de un justo equilibrio en la ruptura, sobre todo en un ámbito que Bukele ha menospreciado profundamente, el de la historia. Cuando Bukele cree encarnar un año cero y ser el inicio de una nueva época en El Salvador, Boric dice (en su discurso): "Hoy iniciamos un período de grandes desafíos, de inmensa responsabilidad, pero no partimos de cero, Chile tiene una larga historia y hoy día este día nos inserta en esa historia larga de nuestra República". ¿Por qué es esto importante? Porque "le da forma, le da sentido y dirección a nuestra mirada", sigue contestando Boric. Él si ha entendido que un árbol sin raíces no solo ya no crece, sino que muere, y con él, mucho más que su sombra.