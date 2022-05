Nuevo desafío a la tiranía

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, que no destaca por su lucidez ni su prudencia, le hizo un gran favor a las marchas sindicales convocadas el 1 de mayo. Investido de sabe Dios qué poderes coercitivos, el funcionario se puso a proferir amenazas públicas contra todo aquel salvadoreño que se atreviera a poner un pie en la calle separado de la reunión que el oficialismo había programado con los "verdaderos líderes sindicales" (sic). Quienes desobedecieran, Castro dixit, podían ser acusados de "desnaturalizar" (¿?) la conmemoración y, por lo mismo, ser "capturados en cualquier momento y cualquier circunstancia".

Eso de "desnaturalizar" el día del trabajo se fundamentaba, claro, en el estado de excepción que rige el país desde hace más de un mes; de ahí la valentonada del ministro, que en un extremo de febrilidad confirmó lo que muchos hemos sospechado: que la medida tiene, si acaso, la doble motivación de meter presos a pandilleros y críticos del gobierno, existan o no vínculos entre ellos. En los marcos jurídicos represivos, la excepcionalidad hace posible la justificación de casi cualquier cosa. Suspendidos los derechos fundamentales, hasta la torpeza de un funcionario dispara las alarmas.

Pero la intimidación no tuvo los efectos que el régimen pretendía; de hecho, el exabrupto provocó todo lo contrario: incluso gente que jamás había participado del día del trabajador, esta vez salió a marchar con el interés expreso de desafiar la prepotencia del gobierno. Y el contraste de esa espontaneidad ciudadana con el acarreo de asistentes a la reunión oficial fue enorme, irrebatible, incluso hilarante. Llamó la atención que los empleados públicos llevados al hotel se aglomeraran en las filas del almuerzo con mayor entusiasmo que para oír los discursos de los delegados gubernamentales. Nada extraño. La tripa de quien ha sido obligado a asistir a un evento es más ruidosa que la demagogia. Siempre.

La amenaza de capturar personas acusándolas de "defender a las pandillas" no se concretó. Por ahora. Lo que sí volvió a hacer Rolando Castro fue tratar de desvirtuar el poder de convocatoria de los sindicatos no alineados e hizo una invitación al relator especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea Pacífica, Clement Voule, a venir a El Salvador a verificar in situ la realidad de las asociaciones de trabajadores.

Si yo fuera el relator Voule, le tomaría la palabra al ministro y aceptaría con gusto su invitación. Una visita del relator a estas alturas del periodo de Bukele sería muy oportuna al menos por dos razones: ampliaría la capacidad de interlocución de la ONU con sectores productivos que hasta ahora han sido marginados por el oficialismo, y obligaría al régimen a airear los mejores argumentos de que disponga para justificar esa división entre "buenos" y "malos" sindicalistas que se ha inventado Castro. En ninguno de los dos escenarios sale bien parado el gobierno. Y el relator tendría motivos adicionales para seguir poniendo su atención en nuestro país.

Por cierto, circularon mensajes por redes sociales motivando a las gremiales empresariales a unirse a los trabajadores el 1 de mayo, en algo que habría enviado un histórico mensaje de unidad intersectorial en momentos particularmente difíciles para la economía y la productividad salvadoreñas. Lastimosamente, las organizaciones de empleadores aún no se sobreponen al temor y al aburguesamiento. Ojalá no sea demasiado tarde cuando por fin reaccionen.