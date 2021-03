Nuevo show, mismas mentiras del presidente

El nuevo hecho de comunicación del presidente de la República fue una entrevista con un controversial periodista estadounidense. Bukele pretendió hacer de este inusual ejercicio "periodístico" un relanzamiento de su deteriorada imagen en Norteamérica, curiosamente conversando y dejándose ver relajado y cercano a un presentador que entre otras cosas contra la comunidad latinoamericana dijo hace algunos años que "los inmigrantes hacen a Estados Unidos más pobre, sucio y dividido".

Durante la charla, el mandatario salvadoreño le habría dicho a su interlocutor que las principales razones de la migración son la inseguridad y la falta de oportunidades económicas. Reivindicó el plan de control territorial como la solución al tema pandillas, se preció de que el entrevistador ponderase a El Salvador como un lugar seguro para vivir y hasta se permitió despreciar a otro periodista radicado en Estados Unidos con un comentario pedante; en resumen, Bukele siendo Bukele.

Pero más allá de las superficialidades ya características del jefe del Ejecutivo, la pregunta fundamental es ¿para qué? Su aversión al periodismo es real, detesta cualquier situación que no pueda controlar, que no esté guionizada, y no soporta los cuestionamientos. Siendo así, ¿por qué sentarse con un comunicador volátil, tildado de xenófobo, para conversar sobre migración?

La respuesta apunta al precario valor de sus acciones en la bolsa política de Washington. Tras considerarse uno de los barones de Donald Trump en Centroamérica, Bukele quedó en una situación incómoda: encasillado como conservador a la mala, enemigo del periodismo independiente, promilitarista, cuando menos con ignoto posicionamiento en materia medioambiental y dispuesto a quebrar el orden constitucional para acabar con sus opositores. No son rasgos apreciados precisamente en Estados Unidos ni en ninguna otra democracia, peor aún luego de la tormenta intolerante de la cual esa nación está saliendo.

El mandatario salvadoreño apostó y perdió. Lejos de reconocerlo, de aceptar que diseñó una política exterior servil al esquema racista del exmandatario norteamericano, se equivocó en la designación de la embajadora en Estados Unidos y no reparó su vergonzosa reacción luego del asesinato de dos militantes del FMLN a manos de empleados en su gobierno. Todo eso ha resquebrajado la marca Bukele, que parece importarle más que la salud de la relación entre las dos naciones.

Asesorado por su megalomanía, ahora pretende reinventarse ante la nueva administración estadounidense con una pose humanista, preocupado por el flujo migratorio, lamentando que El Salvador pierda talento todos los días debido a una migración que sin embargo sostiene que ha disminuido merced a sus esfuerzos. Por supuesto, en la vecindad de ese discurso está la línea achacando los problemas del país a los gobiernos anteriores.

Trucos, línea y retórica repetida que le funciona en nuestro país por la repetición y penetración de la propaganda a través de los canales oficiales, pero que no permeará en la audiencia a la que pretende acceder en los círculos diplomáticos norteamericanos. Allá, desde que Fidel Castro congregó a una multitud en Central Park en 1959 para declararse a favor de la no intervención y de la hermandad del Norte con el Sur, miden a quienes quieren ser sus aliados no por sus palabras, sino por sus acciones.

El Bukele que habla de oportunidades económicas para evitar la migración es el mismo que no ha generado un solo proyecto de inversión internacional privada en El Salvador. El que habla de seguridad para la sociedad es el mismo que irrumpió militarmente en el congreso. Una entrevista en "prime time" no bastará para explicarle a América esas contradicciones. ¿Quién es el falso? ¿El hombre o su discurso?