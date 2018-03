Nuevos acuerdos de paz o acuerdos de nación

Lee también

El aniversario de la firma de los acuerdos de paz hace darse cuenta al país entero que no estamos todos en la misma página y esa es la razón más importante por la cual no avanzamos en la construcción de un mejor El Salvador y nos sigue agobiando la violencia, el bajo crecimiento de la economía, la poca creación de empleos, la poca inversión en el país. Los enfrentamientos entre políticos, lógico en los sistemas democráticos, está siempre presente una polarización que se transmite a grandes sectores de la sociedad. Con ese telón de fondo habla de una nueva generación de acuerdos de paz, cuando realmente no estamos en guerra sino que tenemos una sociedad con grandes desacuerdos aunque los problemas a resolver sean los mismos: pobreza, marginación desigualdad, bajo crecimiento falta de empleos, educación y salud, con ópticas muy diferentes.Lo que necesitamos son acuerdos de nación que no son igual a acuerdos de paz, esos terminaban con la guerra y se consumaban con un alto al fuego, los dos bandos cediendo en algo hasta llegar a algo aceptable para todos, firmaron y no se volvió a disparar un tiro. El objetivo era terminar la guerra que ya llevaba más de 10 años y solo producía destrucción y muerte sin posibilidades de una victoria militar de ninguno, en ambos bandos pensaban que sí, pero el principal apoyo del ejército, los Estados Unidos no querían que ganara la guerrilla, pero sí terminar con el statu quo de ejércitos dirigiendo la política, modelo que ellos apoyaron antes. La inercia, las fuerzas internas y externas y los eventos que se dieron movían hacia una solución negociada, la caída del muro de Berlín, el fin de la guerra fría supondrían mermaría ayuda militar y fondos para la insurgencia y en esa medida también falta de interés de Estados Unidos de seguir dedicando tantos fondos a esta guerra. Añadiendo la voluntad firme de los negociadores, hizo que las cosas fueran cayendo en su puesto hasta la firma.A diferencia de entonces ahora no tenemos una guerra como tal, tenemos una polarización que hace difícil funcionar de manera fluida. Más que una segunda generación de acuerdos de paz lo que necesitamos conseguir son acuerdos de nación, que serían los que marquen el rumbo por el cual queremos marchar los salvadoreños, el país que queremos ser. Estos acuerdos para ser legítimos no pueden ni deben ser pactados entre dos fuerzas políticas, son acuerdos en los que debe participar la sociedad, tan ampliamente como sea posible.Hay dos métodos de llegar a este fin, uno sería buscar temas en que es fácil ponerse de acuerdo y adoptarlos. Otro método que lleva a lo mismo pero posiblemente sea más eficaz es identificar aquellas diferencias irreconciliables, aquellos obstáculos no negociables en que un sector importante de la sociedad no se moverá, para buscar la forma de que el caudal del río de acuerdos si no puede pasar por encima de la roca, la rodee y siga su marcha hacia el mar.No se necesita ser muy académico ni muy ilustrado para identificar la mayor diferencia irreconciliable y es que el FMLN ha declarado querer mantenerse en el poder permanentemente, no ser alternancia sino la alternativa, eso claramente choca con los que creen en la democracia y la alternancia en el poder, la independencia de poderes y las libertades de la democracia.Se puede llegar a acuerdos a partir de esa diferencia irreconciliable, por ejemplo decir al pensamiento del FMLN, yo comprendo sus deseos y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que no sucede, actuando ambos dentro de la ley. Mientras tanto, hay otros asuntos de país que necesitan acuerdos y discutirlos.El tema es amplio y esta es una primera aproximación para debatirlo.