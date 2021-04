Nuevos diputados

Este sábado primero de mayo tendremos nueva Asamblea Legislativa. Durante la entrega de credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral el pasado 15 de abril, vimos a los nuevos residentes del Salón Azul. Y, sin sorpresa, los modales de la mayoría muestran ya en gran parte cómo legislarán. Hubo sobre todo una escena muy interesante con los diputados electos de Nuevas Ideas, que concentra y revela perspectivas para estos nuevos actores de la vida política salvadoreña.

Precisamente, con esa escena surge la pregunta de saber si serán actores o simples peones en el juego del Ejecutivo. En cualquier caso, surgen confirmaciones y algunas interrogantes.

Ocurrió al final del acto, cuando el grupo de NI salió y ninguno de sus miembros aceptó brindar declaraciones a la prensa. Mejor dicho, no fueron los individuos sino el grupo entero, con una voluntad vacía de muchedumbre, que se negó a hablar con los periodistas. Mejor aun, y justamente, es una persona externa a ese grupo, que se encargó de anunciarle a la vez a los mismos diputados electos y a la prensa que no habría declaraciones. Cuando uno ve la relación que tiene Bukele con la prensa independiente, no había cómo equivocarse: ahí estaban sus diputados, fieles y bien portados. Al menos, por ahora.

Pues su jefe no parece tenerles mucha confianza; el individuo que ordenó que nadie abriera la boca no era otro que el sempiterno Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de Presidencia, para aclarar –por si era necesario– cuál y cómo será el vínculo entre Bukele y su mayoría: estrecho, vertical y controlado. Porque dejó claro también la jerarquía y los estatutos de cada uno. Por un lado, el patrón; por el otro, el rebaño. Eso parecían, todos alineados en silencio detrás del pastor (o su representante). Pues para eso supuestamente están, para aprobar y aplaudir cabizbajo, y que ni se les ocurra chistar.

La pregunta entonces no es saber si así permanecerán quietos y obedientes, aceptando lo que coqueteará siempre con la humillación que supone el silencio impuesto; y peor aun, el tener que vigilarlos y repetirles las cosas, sin dejarles la libertad de negar solos, o hasta de que hablen con la prensa, porque a saber qué tontería podrán decir. La pregunta es más bien cuánto tiempo lograrán aguantar. Es imposible mantener un semblante de cohesión en esas condiciones; habrá torpezas, errores y traiciones, tarde o temprano. Surgirán unos clarividentes, otros ambiciosos; los que no aceptarán más ser marionetas, y los que querrán más, mucho más. Y Bukele lo sabe, por eso los vigila, para que sea lo más tarde posible.

Bukele lo sabe tan bien que ya sufrió lo que vendría siendo la primera traición, y no la menos importante, con un enemigo ya no afuera de su campo como afecciona exponerlo, sino dentro de sus propias filas, en su entorno, a su lado: a sus espaldas. Dentro de los cambios recientes más o menos discretos en el gobierno hubo la destitución del ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, que fue apartado porque utilizaba recursos públicos para ser presidenciable. Sin lugar a dudas, es esto último que más le molestó a Bukele: la traición más que la corrupción. Cuando le pidieron a Rivas su versión de los hechos, contestó amenazando a un periodista de El Faro. Un buen discípulo del presidente, pero sin la lealtad. Y habrá otros.