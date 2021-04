Nunca es tarde para escuchar un consejo de oro

"La exposición a la crítica es una de las cargas que supone el liderazgo, créanme que he recibido algunas a lo largo de mis quince años en el Congreso", fue el consejo con el que Albio Sires, representante del Comité de Asuntos Extranjeros y presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso, se permitió darle al presidente salvadoreño ayer.

Fue el colofón de un comentario en el que Sires, cubano con más de 25 años de servicio público y miembro de dos comités en el Congreso, uno de ellos el de Asuntos Exteriores, expresó la preocupación suya y de varios de sus colegas acerca de las intervenciones del presidente salvadoreño acerca de Norma Torres, mencionándolas como un problema que puede socavar las buenas intenciones estadounidenses en Centroamérica.

Si bien fue duro con el mandatario salvadoreño hasta el punto de advertir que cualquier otro comentario del mandatario acerca de los ejercicios electorales norteamericanos puede ser considerado una amenaza a la seguridad nacional, reconoció que ha logrado una reducción histórica en los homicidios y que ha sembrado esperanza en millones de salvadoreños. Acaso por eso mismo se permitió recomendarle más tolerancia y humildad con ese comentario.

Aunque la tentación de leer todo lo que está pasando alrededor de El Salvador y Estados Unidos en clave geopolítica, después de dos años de la administración de Bukele no puede haber más unanimidad sobre este punto: el presidente debe abonar a la convivencia nacional.

La pluralidad que el oficialismo desdeña refiriéndose de modo peyorativo a los que no se adhieren a la línea de pensamiento gubernamental o ni siquiera eso sino a quienes se atreven a cuestionar, preguntar o ironizar respecto al mandatario y su círculo, no es un valor en abstracto sino el resultado del respeto a los derechos de los demás. Y no debe creerse, nunca, que la convivencia sólo es posible cuando se piensa del mismo modo; al contrario, la coexistencia ya no sólo como un enunciado humanista sino como un concepto jurídico, se explica sólo desde la base de lo singular, lo específico, lo distinto.

Los totalitarismos de diverso signo del siglo anterior nacieron en el sentido inverso, creyendo que el único modo de mantener unida a la comunidad en momentos de descomposición económica o destrucción del tejido social es que haya una autoridad que dirija la acción de todos hacia el bien común. Esos movimientos y los hombres que los lideraron comenzaron tejiendo esa idea desde una moralidad fanfarrona que terminó en despotismo homicida.

Los controles democráticos y el Estado de derecho están ahí precisamente para proteger a los ciudadanos de esos experimentos; cuando una nación se pregunta si su gobierno no se corromperá con tanto poder, ya es demasiado tarde.

No todos los salvadoreños están conformes con la actuación del gobierno, su negativa a brindar información, su narrativa belicosa, los excesos e ilegalidades cometidos por sus lugartenientes y sus exageraciones son de plática cotidiana y no sólo en nuestro país. Pero todos sin distinción necesitan que el mandatario sea más consciente de las consecuencias de sus acciones, que entienda que cualquier moderación de sus posiciones será beneficiosa para la convivencia y armonía que la nación se merece. Y para hacerlo, un buen comienzo es aceptar la crítica porque donde está puede ser jefe de muchos pero finalmente es empleado de todos.