O nos unimos, o nos matan

La frase, en el original, es ligeramente diferente; pero como estoy escribiendo en un medio de difusión serio, decidí sustituir la última palabra por otra, que aunque menos impactante, traduce el mismo concepto. O nos unimos, o destruyen el último resabio de civilización en esta tierra nuestra, y todos seremos esclavos del tiránico régimen (incluyendo a aquellos que hoy aplauden al dictador).

La suerte está echada, y en poco más de año y medio deberemos elegir entre la continuidad, representada por estos, que son lo peor de "los mismos de siempre", y un verdadero cambio, que estará representado por los mejores ciudadanos, que desde la izquierda hasta la derecha, propondrán a sus más capaces hijos, para oponerse a la opresión.

Obviamente hay grupos en las extremas, que no conciben la posibilidad de hablar con quienes no opinan igual, y así he leído u oído convocatorias de grupos extremistas que olvidando el sentido común y la cordura (acaso porque nunca la tuvieron) llaman a una unidad ficticia, siempre que todos los demás se sitúen en la bandera de quien estuviera hablando en ese momento.

Unámonos, dicen, bajo "mi" bandera, y en el entendido que todos los que se opongan a mi pensamiento son, a priori, malos. Esas reuniones de compadres, en donde los dictadores son buenos, si piensan como ellos; o perversos, si son del signo contrario.

Pero más allá de ver hacia otras latitudes, lo importante es fijar la mirada en nuestro terruño bendito y entender que acá gobierna un enjuto hombrecito, que desde siempre engañó a sus seguidores haciéndoles pensar que era un demócrata, cuando junto con su padre hablaba de la separación de poderes y el respeto al disenso; pero que nunca tuvo el interés genuino de cumplir con eso; y que en cuanto pudo, destruyó la república e instaló una dictadura, destituyendo a la Sala Constitucional y al fiscal, a través de sus sirvientes en la Asamblea.

Este hombrecillo oscuro y sus secuaces, por coincidencias del destino y amparados en la crisis mundial que hay sobre la democracia, pudo en mala hora, acaparar tal cantidad de poder, que logró además, silenciar y pronto destruir toda la institucionalidad democrática, para sustituirla por una melcocha carente de ideología y de ideas. Unidos solo por el concepto de buscar agarrar todo el provecho posible y vaciar la totalidad del dinero del Estado, para repartirlo entre esos, que siendo más de lo mismo, son realmente los peores, porque son en su mayoría, aquellos que fueron expulsados por los otros partidos, y no precisamente por buenos.

Y aquí estamos, a año y medio de esas nuevas elecciones, donde los salvadoreños hemos de decidir si se mantiene la mediocridad que hoy prevalece, junto con la improvisación y la ineptitud, o nos decantamos por un cambio genuino, dejando que los ciudadanos de bien tomen el control del barco que estos hunden diariamente. Lo que solo podrá ser posible, con los mejores economistas y administradores; con los más eficientes maestros y médicos; y con una Policía y un Ejército dirigidos por verdaderos profesionales, para corregir los múltiples errores de conducción y enfilar el rumbo de la nación.

Pero todo esto deberá hacerse contra un régimen que pretende perpetuarse, utilizando para ello todos los medios que estén a su alcance, muchos de los cuales difícilmente podrán ser considerados lícitos, y así, probablemente seremos testigos de un intento masivo de fraude, con el silencio de una Corte espuria y de un fiscal genuflexo.

La única forma de detener esa tiranía, in extremis, será en esas últimas elecciones de 2024, porque después será muy tarde. No tenemos más oportunidades, o nos unimos, o estos facinerosos desalmados continuarán llenando las cárceles de cualquiera que les moleste; porque después de esa fecha electoral, si nos callamos y mantenemos voces individuales, no habrá nada que hacer.

Thomas Mann dice que la tolerancia es un crimen, cuando lo que se tolera es la maldad. Ese es precisamente el punto en el que nos encontramos. Estamos delante de un régimen esencialmente malo, que miente y manipula datos; y que ha llegado a ser corresponsable delante de los más de 60 personas que según Cristosal han muerto en manos del Estado, o los más de 350 torturados, que según la misma fuente, existen en El Salvador.

¿Cuánto más deberemos aguantar? Si bukele pretende reelegirse, sabremos que ese límite ha llegado antes. Si no, deberá ser durante las Elecciones del 24, aun contra todo el aparato estatal. Y entonces, con la oposición unida, salvaremos esta tierra, porque así lo querrá Dios.