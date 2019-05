Obituario en vida: Arquitecta de Sueños

"No es cierto que paramos de perseguir sueños porque envejecemos; envejecemos porque paramos de perseguir sueños". Gabriel García Márquez

Ella era una alemanita que, a los 7 años, el destino la hizo cambiar su tierra natal por la tierra cuscatleca. Luego de 18 días navegando entre Génova y América, se estableció, junto a sus padres y dos hermanos en San Jacinto, fácilmente superando el shock cultural, gracias a lo entretenido que pasaba traveseando en la tienda de su abuela catalana, frente al Teatro Nacional.

Además, en casa deutsch sprechen, y sus costumbres se mantenían vivas, sobre todo en Navidad, gracias a las galletas de su madre. "Soy testiga"; agua se le hace la boca a la lorita Pepita.

Ella prefería jugar con legos que con Barbies. ¿Ver tele? Nein danke, no entendía ni pura estaca; mejor devorar las historias de Pippi Langstrumf, aprender español e inglés y, en la Escuela Alemana, sacar 10.

No me malentiendan, ella no era ninguna nerda. Parrandeó y choteó en lo que arquitectura en el norte estudió (University of Arkansas). Se graduó también con solidez, al igual que la reputación que dejó en una firma de arquitectos en Los Ángeles, luego de un año de práctica requerido para obtener el cartón.

Con cartón en mano, y bastante exceso de equipaje, abordó el Boeing 767 "Wide Body" de TACA (la Tuncona), rumbo a casa; esta vez no en San Jacinto, sino que en Antiguo, cerquita de la Deutsche Schule (antes se podía caminar a la escuela).

Días antes de su arribo, LA PRENSA GRÁFICA publicó un Se Busca Arquitectos, y su papá, ni lento ni perezoso, atiende el aviso enviando copia del cartón de su hija.

Para hacerles la historia corta, antes de desempacar su exceso de equipaje, a trabajar se ha dicho.

Un trabajo que amó, a cargo del departamento de arquitectura de Ricardo Jiménez Castillo, su "role model" (¿referente?), por dignificar al obrero salvadoreño; por soñar con un mejor país (RJC: "Nosotros hacemos El Salvador", era su eslogan); por su personalidad efervescente –sobre todo cuando se transformaba de Ricardo el arquitecto, a Lord Darkie el roquero. RIP, lord.

Ella, junto a un equipo de soñadores y constructores, dejaron huella imborrable en El Salvador, palpable en obras como la Torre Democracia (ahora Cuscatlán), en aquel entonces (1989) el edificio más alto del país (19 pisos), cuyos cristales fueron hechos añicos por un bombazo, el día de su inauguración; la Torre AID a la par de la Auxiliadora (ahora Scotiabank); el edificio de los chafas en la Roosevelt (¿IPSFA?), la Torre Scan (frente al Diagnóstico de abajo), la Pirámide Cuscatlán... y con el mismo estilo (que conste, no diseñados por ella), la extensión del aeropuerto, el puente de Las Chinamas (ahora paralizado por una chambonada), y el Monumento al Hermano Mojado (¿Bienvenido a casa?).

Pasada su era RJC, ella sigue amando su trabajo; sigue soñando, y dejando huellas imborrables, ahora fuera de nuestras fronteras. Parados, en el centro financiero de Lima, frente al terreno de esquina, al que le puso el ojo para construir un hotel, "estás segura que cabe", le pregunté. Cupo, y 16 meses más tarde, dormí con ella en el piso 19 de su sueño convertido en realidad. Orgulloso, tal pavo real, extiendo mi plumaje imaginario.

Dormí con ella, con licencia pues, hace tres décadas (¡juel maiz!), el destino nos convirtió en marido y Marida, juntos dejando la más profunda huella en nuestros dos hijos. "¿Y yo acaso estoy pintada"? reclama encachimbada la lora.

¡Tanto que contar, tan poco espacio!

El orgullo que siento me hizo escribir este obituario en vida, dedicado a la arquitecta alemanita que, aunque le digo vieja, nunca envejecerá porque jamás dejará de perseguir sus sueños. ¡Tanta razón, Gabo!

Claro ejemplo de que nunca debemos subestimar el poder de una mujer; sobre todo si ella alcanza sus sueños con trabajo, enfoque, persistencia, respeto e integridad.

Un besote, vieja.