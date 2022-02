El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIO) vigente establece que es competencia del Ministerio de Obras Públicas en el área de obras públicas la planificación, el control y la evaluación de la infraestructura vial del país, así como la ejecución y conservación de esta, de acuerdo con los planes de desarrollo y con las disposiciones legales que regulan su uso. En esta competencia, el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) creado en 2000 tiene atribuciones en la gestión y conservación de la red vial nacional prioritaria y mantenible y de la red urbana. A partir de 2007 asume la mejora y mantenimiento de la red vial rural. Para mantener la coordinación, es el titular del Ministerio de Obras Públicas el que preside el FOVIAL. Y recientemente entró en el escenario la Dirección de Obras Municipales (DOM).

En la información difundida públicamente, la finalidad de la DOM es la de "evitar la corrupción por el desvío de fondos para fines ajenos a los intereses de la población en los 262 municipios". Su objetivo, dijeron, es el de "constituirse en la autoridad del Estado responsable de calificar, aprobar, contratar y ejecutar proyectos con recursos del Presupuesto General de la Nación y otras fuentes de financiamiento". Y esto lo facilita la Ley de Dominio Eminente para obras municipales e institucionales que avala cualquier expropiación ejecutando "debidos procesos". Con modificaciones y otras modificaciones, todas las fases que demanda un proyecto de obra pública se han centralizado.

La centralización en la Dirección de Obras Municipales (DOM) parece que se amplía desde el nivel local al nivel central, prácticamente sustituyendo las atribuciones del MOP que públicamente asumió un papel agresivo en la construcción del Hospital El Salvador. Ahora se conoce que el Ministerio de Salud Pública renuncia a la responsabilidad en el diseño y construcción del Hospital Rosales. Esta iniciativa viene del quinquenio 2014-2019. En un marco de protestas, denuncias y más, se conoció la planificación de la reconstrucción del hospital hasta llegar a un proyecto bancable. Esto requiere tiempo, hasta lograrse que en 2018 se tuviera el financiamiento. Han pasado cuatro años y no hay hospital.

El Hospital Rosales corre el mismo riesgo que el Puerto La Unión. Se tiene prácticamente todo y, por decisión político-administrativa, que le encuentra limitaciones, debilidades o problemas para viabilizar la "visión de futuro", el proyecto queda en papel, se vuelve a la posición cero y se pierden considerables recursos y tiempo valioso. Seguramente para el Hospital Rosales, se necesitarán cuatro años para llegar al diseño y adjudicación, y, si cambia la administración, se corre el riesgo de volver al punto cero. Mientras tanto, pagamos servicios de deuda.

Y mientras esto no deja de asombrar, el bacheo masivo que se anunció con bombo y platillo tiene poco avance. Llamó tanto la atención sobre la crítica y el desafío asumido, que cualquier conductor de vehículo o peatón está atento a las mejoras y todavía no se ven y no se sienten. Seguramente con la tarea que asumirá la DOM en el proyecto del Hospital Rosales, tendremos una Dirección que competirá con el Ministerio de Obras Públicas y el bacheo anunciado pasará a segundo plano. Cuando se improvisa de esa manera, cualquier cosa podemos esperar.

Los pasos a desnivel que han ofrecido para descongestionar el tráfico y la ampliación de la carretera de Los Chorros siguen generando entusiasmo. ¿Pasarán a la DOM? ¿Se inaugurarán antes de junio de 2024? ¡Quién sabe!