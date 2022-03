Obras municipales con fines electorales, otra vieja idea del régimen Bukele

Aunque cada vez aparezca menos en público, no se exprese sobre ninguno de los problemas que agobian a la nación y básicamente sólo esté trabajando para promocionar el bitcóin y promocionarse a sí mismo como el embajador de la criptomoneda, el presidente de El Salvador se ha propuesto seguir acumulando capital político en cada municipio.

Su caballo de Troya para continuar ganando contenido, adeptos y narrativa es la Dirección de Obras Municipales, el invento con el cual se voló de un plumazo al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal para acumular discrecional -y peligrosamente- la administración del dinero que antes era para el Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios en una entidad que parece más de inspiración política que técnica. A través de la Dirección, Bukele puede preciarse desde hace algunas semanas de estar reparando cada bache de cada calle de cada colonia de cada distrito del país. Es lo que literalmente prometió al anunciar en enero que le inyectarían 45 millones de dólares a la entidad, que repararían "todas las calles de El Salvador".

Por supuesto, es otra construcción grandilocuente y risible del mandatario, signos de su megalomanía ya conocida en toda la región, pero detrás se encuentran una necesidad y una compulsión que se creían ya superadas. No es que Bukele no necesite el capital político, pero llegado a su medio término con un control omnívoro de los poderes judicial y legislativo, con un fiscal general al que controla a voluntad, con la contraloría del Estado viciada o desarticulada y con un aparato de publicidad y mentiras que está funcionando a tope, ¿por qué el apetito por sumar más y más gasolina para su motor propagandístico?

En primer lugar, se trata de una estrategia de control sobre los alcaldes, los suyos y los de otros partidos políticos. Si todo el presupuesto que debe alimentar el "desarrollo" municipal, entrecomillado porque en realidad esos fondos han sido mayoritariamente un suero para que las alcaldías sobrevivan, depende de la relación que se tenga con el gobierno central, entonces no hay alcalde opositor que resista. Esta podría ser una de las causas por las cuales se ha registrado una deserción importante de munícipes y concejales de otras fuerzas políticas.

Es asimismo una cadena en el cuello para los alcaldes de GANA y Nuevas Ideas, filas entre las cuales se ha demostrado que no hay ninguna disciplina partidaria -imposible tratándose más de una logia de oportunistas que de un movimiento político orgánico-. Sin obediencia no hay recursos y sin recursos no hay comunicación ni eventual reelección. En tal sentido, Bukele se está cobrando el haberles alquilado su nombre para que aspiraran al cargo, en definitiva una vulgarización y alienación totales del servicio público.

Y en segundo lugar, aún más obvio, el presidente de la República está preparando su campaña de reelección. Una vez disfrazada de legitimidad gracias al servilismo de la impuesta Sala de lo Constitucional y a la genuflexión del Tribunal Supremo Electoral, lo que construye es una narrativa de funcionario cercano, paradójicamente en el momento de su mandato en el que está más alejado de las realidades de la nación.

Ha arriesgado la posición del Estado ante la comunidad internacional, ha dañado el vínculo diplomático con Estados Unidos, se ha llevado de paso la estabilidad económica y disparado el riesgo país; y sin embargo, poniendo su nombre y el color de su partido en los conos de los que cierran una calle para tapar los baches, pretende sembrar argumentos para un inconstitucional segundo periodo. Es el mundo al revés o, dicho de otra manera, El Salvador a lo Bukele.