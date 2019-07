"El Salvador Cómo Vamos" (ESCV) pretende ser un observatorio que le da seguimiento periódico a los cambios en la calidad de vida de las áreas urbanas de varios municipios. Con ese propósito, siguiendo el modelo colombiano y con el coauspicio de FUSADES, USAID y otros aliados, el Observatorio ESCV acaba de publicar un valioso estudio sobre tres municipios del AMSS.

El Informe de Calidad de Vida 2018 comprende los municipios de San Salvador, Santa Tecla y Mejicanos. Esta columna –por razones didácticas– agrupa la información en cuatro áreas: (A) Demografía; (B) Hábitat urbano; (C) Participación ciudadana; y (D) Gestión y seguridad pública. Entre los indicadores más destacados están los siguientes.

A. Mejicanos reporta 6,501 habitantes por km cuadrado, San Salvador 3,164 y Santa Tecla 1,266. El grupo poblacional más grande es el de jóvenes entre 20 y 24 años. En Mejicanos y San Salvador el promedio de años de escolaridad es de 9.9 y 9.8, respectivamente; en Santa Tecla, de 11.1. Más de la mitad de los trabajadores tiene un empleo informal. En los tres municipios, 30 % de las personas ha pensado en irse a vivir a otro país.

B. El 2 % de los hogares urbanos de los tres municipios tiene vivienda con piso de tierra y el 71 % son propietarios de sus viviendas. Menos del 30 % de los habitantes de los tres municipios está satisfecho con la condición de las aceras. 71 % de las personas en Mejicanos, 65 % en San Salvador y 61 % en Santa Tecla utiliza el transporte público. 71 % de la población de Mejicanos, 83 % de San Salvador y 62 % de Santa Tecla está insatisfecho con la contaminación del agua.

C. 71 % de las personas no realizan ninguna acción para resolver problemas que les afectan a ellos o a su comunidad. El 47 % se interesa por las decisiones que toma el GOES o la alcaldía y solo el 10 % conoce el plan municipal. Apenas el 14 % de las personas de los tres municipios tiene algún tipo de interés en participar en política.

D. Las instituciones que más confianza generan a la ciudadanía son la Fuerza Armada (30 %), alcaldías (22 %) y PNC (19 %), mientras que el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa presentan los porcentajes más bajos. La principal fuente de recursos para las tres municipalidades son los ingresos propios. El endeudamiento de Mejicanos es relativamente bajo y el de San Salvador y Santa Tecla es bastante alto. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en San Salvador y Mejicanos fue de 95 y 75, respectivamente; mientras que en Santa Tecla fue de 22.

Comentario: el Observatorio ESCV es una excelente iniciativa. La debilidad de dicho informe radica en tres puntos: (1) no aborda suficientemente el tema fiscal o de financiamiento para mejorar la calidad de vida a nivel local, (2) excluye el área rural y los municipios del interior del país, y (3) no cuestiona el modelo centralista.

Reflexión: sería edificante estudiar los tres municipios salvadoreños con el mayor y menor número de migrantes, y compararlos con localidades latinoamericanas que tengan índices de desarrollo humano medio y niveles bajos de violencia social. De esta forma se podrían identificar elementos de política pública que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población en su lugar de origen.