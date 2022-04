En medio del ambiente político más hostil que el periodismo salvadoreño ha enfrentado desde la firma de los Acuerdos de Paz, dos incidentes muy concretos permiten anticipar lo que se viene. En uno de ellos, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Ernesto Castro, perdió los papeles vociferando que los periodistas e investigadores no plegados al gobierno deberían irse del país.

En clara alusión al antropólogo Juan Martínez d'Aubuisson, autoexiliado preventivamente luego de un ataque directo de Nayib Bukele en redes sociales, Castro hizo mofa de las medidas de precaución que algunos informadores han tomado para evitar represalias por el trabajo que realizan. "Él confesó", dijo desde su asiento el presidente de la Asamblea, "que estuvo un año viviendo con ellos (los pandilleros) y se sentía seguro. Y ahora que están metiendo presos a los terroristas se siente inseguro en este país, y andan pidiendo asilo" (sic).

Aparte que Martínez en ese momento no pedía asilo en ninguna parte, talvez alguien debió tener la caridad de explicarle al diputado cómo se hace investigación antropológica en torno a fenómenos sociales de actualidad, incluyendo las pandillas. Lo más grave del exabrupto, en todo caso, no fue exhibir su desconocimiento –algo que los funcionarios oficialistas hacen con particular empeño, a diario–, sino confirmar la extrema incomodidad, el irritante estorbo, la suprema excoriación que causa en la sensible piel del régimen la labor periodística.

"¡Que les den asilo y que se vayan, hombre!", siguió despotricando el presidente legislativo. "Si es que aquí no aportan nada. Si se quieren ir, que se vayan. ¿Los necesitamos? No los necesitamos. ¡Váyanse!" (Quedan estas palabras para la posteridad, como un ejemplo vibrante de intolerancia, aprensión política y obsesión totalitaria).

Pero hagamos el esfuerzo de entender la molestia de Nuevas Ideas con la prensa libre. Bien mirado, es lógico que al oficialismo le resulte fastidioso lidiar con el periodismo independiente. ¿Pues qué tirano ha sido amigo de la libertad de expresión? ¿Cuánta información no ha sido reprimida en épocas de injusticia y autoritarismo? ¿Bajo qué gobierno reacio a la transparencia ha sido fácil investigar la corrupción? La diatriba de Castro es solo un poco de la sangre que inyecta los ojos de un régimen que quiere controlarlo todo, incluyendo esa parte de la realidad que vemos y oímos a través de los medios de comunicación no alineados.

El otro incidente lo protagonizó el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante una entrevista en el canal de televisión del gobierno. En un pretendido arranque de defensa de la legalidad, el titular del ministerio público afirmó que es "contrario a la ley revelar anticipadamente, ya sea que se los haya dado un mal funcionario o se los haya entregado un mal empleado de mi institución, información que está contenida en investigaciones en curso de la fiscalía".

Debo confesar la grata sorpresa que me llevé al escuchar este alegato, porque casi todos los diputados de la llamada "Comisión de Sobresueldos" han revelado información sensible sobre supuestas investigaciones en curso en la fiscalía. Algunos incluso han mostrado copias de documentos cuyos originales –lo afirmaron ellos– se encuentran en poder del ministerio público. Por tanto, habiendo caído en algo "contrario a la ley", lo correcto sería que el fiscal al menos procediera a investigar a estos legisladores, ¿no? ¿O estamos frente a un ejercicio más de cínica instrumentalización de la justicia?