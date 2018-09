Omisión de los diputados les genera responsabilidad

Hoy se cumplen 63 días sin que la Asamblea Legislativa cumpla con su obligación constitucional de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Más de dos meses sin una Sala de lo Constitucional que es parte fundamental del Estado de Derecho, y la encargada de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los salvadoreños. Hay más de 900 casos que esperan ser resueltos, algunos de gravedad como enfermos que solicitan medicamentos para mantenerse con vida. Ya es hora de empezar a deducir responsabilidades producto de esta vulneración a los derechos de toda la ciudadanía.

El artículo 235 de la Constitución establece que todo funcionario civil, antes de tomar posesión de su cargo, jurará cumplir y hacer cumplir la Constitución, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. Por otra parte, el artículo 245 de la Constitución señala que los funcionarios responderán personalmente por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en la Constitución.

La omisión en la elección de magistrados para la Sala de lo Constitucional vulnera el derecho a la protección jurisdiccional plasmado en el artículo 2 de la Constitución. Sin magistrados que atiendan las demandas, a la ciudadanía se le vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción, de manera que al presentar una demanda, no hay quien la admita, dicte una medida cautelar urgente ni cumpla con el derecho a obtener una sentencia. Hay un grave perjuicio que ocasiona este incumplimiento constitucional, todo por un evidente reparto de cuotas partidarias, sin que se estén atendiendo parámetros objetivos que privilegien la idoneidad e independencia de los candidatos.

Lo que queremos destacar es que las disposiciones constitucionales citadas les asignan una responsabilidad a los diputados; esto se secunda además con la responsabilidad patrimonial que, por virtud de lo dispuesto en la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es posible deducir no solo al ente u órgano de la administración pública, sino directamente al funcionario infractor, por los perjuicios causados a causa de su inactividad. La responsabilidad civil de los funcionarios no es algo ajeno en nuestra legislación; sin embargo, el conformismo y pasividad que los ciudadanos hemos mantenido no ha permitido deducirla bajo los medios que la ley establece. Ya es necesario establecer un precedente para evitar que se continúe incurriendo en este tipo de inobservancias a las obligaciones constitucionales, pero sobre todo, para evitar los abusos e impunidad de los funcionarios, ante el incumplimiento en sus deberes; algo que se ha vuelto demasiado recurrente en estos tiempos.

El funcionario, como parte de la estructura del Estado, al incumplir con sus deberes responde personal y directamente por sus actos contrarios a las disposiciones constitucionales. Sobre él recae una culpa subjetiva propiciada por el incumplimiento de sus atribuciones, por negligencia inexcusable, ausencia de potestad legal, malicia o previsibilidad del daño, circunstancias que, en el caso de la no elección de magistrados, se concluye, han incurrido con creces los señores diputados.

No vamos a quedarnos de brazos cruzados, esperando que algún día concreten esta elección. Nos han llevado al punto de tener que deducir responsabilidades legales. Ya se los dijimos y ahora lo repetimos: Nosotros tampoco nos vamos a cansar.