Opacidad y corrupción

A las actuaciones de talante dictatorial del presidente, incumplimiento de leyes, irrespeto y desacato a la Constitución y a la institucionalidad, AL, CSJ, Fiscalía, PDHH, CCR y otros, se suman otras graves, el gobierno actúa con total opacidad, han salido a la luz y seguirán saliendo denuncias sobre casos de corrupción del presidente y varios de sus funcionarios.

La opacidad sale por todos lados, FUNDE señala que de entrada suprimió la Secretaría de Transparencia, ausente el Instituto de Acceso a la Información Pública. Cuando la Corte de Cuentas pide información en las diferentes dependencias se la niegan o dicen no está disponible, ellos muy mansamente se retiran sin más.

En campaña ofreció una CICIES independiente y a la hora buena se creó una en colaboración con la OEA, que no tiene dientes ni capacidad de investigación, según declaran ellos mismos, el acuerdo es para auxiliar a la Fiscalía e instituciones sobre temas de corrupción. Tremenda burla a la ciudadanía y a la OEA que ha sido utilizada. Además de no informar a las instituciones contraloras, los portales de las instituciones oficiales están desactualizados y señalan que sus datos no son confiables.

Parte importante de la opacidad es cerrarse a los medios de comunicación, que no son invitados a las cadenas nacionales de propaganda y miedo, tanto para no permitir preguntas incómodas, posiblemente para cubrir que son pregrabadas y editadas según fuentes cercanas. A algunos periodistas incómodos se les ha negado ingreso a conferencias de prensa y no se les ha dado la palabra cuando la piden, no les gusta ni quieren rendir cuentas de nada, solamente su versión y a veces ni eso. Los cita la Asamblea varias veces y no llegan. No dan cuenta de los gastos reservados. Opacidad total institucionalizada.

Desde temprano hubo hechos de presumible corrupción, "quién pagó el viaje de Osiris" de lo cual a pesar del escándalo y presión no hubo respuesta. En los últimos días ha aparecido un número alarmante de denuncias de corrupción aprovechando la pandemia, que debiera ser delito doble, han vendido mascarillas al gobierno el presidente del FONAES y el diputado Escalante entre otros, violaron la ley porque funcionarios no pueden vender al Estado, además vendieron son jugosos sobreprecios. El ministro Alabí aprobó estas compras. ¿Tiene responsabilidad de ilícitos, fiscal Melara?

Se señala que la contratación multimillonaria de la comida servida en los centros de detención con un sobreprecio de 4 a 5 dólares por plato, si se han servido 1.5 millones de platos, es mucho dinero, adicionalmente se señala que la empresa es de alguien cercano al presidente, que no opera en este rubro o fue el beneficiario final. Reportan de México que se ponen denuncias sobre el paradero de los $30 millones que el gobierno mexicano donó para ayuda y no se sabe dónde pararon, señalan que el presidente o sus cercanos compraron una empresa de botanas en México y por eso cerró Diana y Bocadeli, grueso. ¡¡¡Fiscal Melara!!!

Equipos médicos comprados a Javi, empresa española dedicada a otros rubros, por $5 millones que luego se convirtieron en $12 millones. Se denuncian muchos contratos millonarios más sin ley LACAP aprovechando Decreto de Emergencia, equipo médico, agrícola, todos con irregularidades.

Finalmente por ahora, el gran agujero del hospital más cool de Latinoamérica, CIFCO, en que dicen han invertido $30 millones en el hoyo y muchos más en maquillar instalaciones existentes, no equipadas para emergencias. Este merece capítulo aparte.