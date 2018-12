Opciones 2019

Cuatro oportunidades han sido desperdiciadas por los tomadores de decisión en la historia contemporánea de El Salvador: (1) las tres Juntas Revolucionarias de Gobierno 1979-1982, (2) la etapa posconflicto 1992-1997, (3) el ejercicio del Plan de Nación 1998-2000 y (4) la alternabilidad en la Presidencia de la República en 2009. Estos desatinos o desaciertos políticos confirman la preeminencia de la demagogia, la miopía y el cortoplacismo.

Dos impactos negativos de las decisiones y políticas públicas aplicadas entre 1979-2018 son: (a) la masiva migración de compatriotas hacia el AMSS y otros países, y (b) la transición de la violencia política a la violencia delincuencial. Estos hechos han tenido altos costos humanos y materiales, y han aumentado la brecha entre gobernantes y gobernados.

Esta dura realidad ha conducido a que 3 de cada 10 compatriotas vivan en el exterior. En tal sentido, el éxodo cuscatleco confirma (1) el espíritu de superación de los salvadoreños, (2) la convicción de numerosos coterráneos de que las cosas no van a mejorar en su país y (3) la disposición de miles de padres de familia de que sus hijos abandonen su terruño.

Estos antecedentes deberían ser suficientes motivos para que los ciudadanos analizaran objetivamente las promesas y propuestas que les hacen los candidatos presidenciales. Una forma de hacerlo es considerar las siguientes tres vías alternas y valorar cuál de ellas convendría que adoptara el próximo mandatario a partir del 1/junio/2019.

Opción 1. Consolidar el centralismo. La toma de decisiones se seguirá concentrando en pocas manos y la actividad económica en el AMSS. Hasta este día, los candidatos no han presentado propuestas específicas y coherentes de desarrollo local. Convendría, entonces, que explicaran cómo, con cuál institucionalidad y con qué recursos se va a mejorar la calidad de vida de la población en su lugar de origen. De hacerlo, se podría interpretar que la recuperación del control territorial se haría por una vía democrática; de lo contrario, se podría deducir que se haría por una vía autoritaria, lo cual acentuaría el centralismo y enmarcaría la prevención de la violencia dentro de la política de seguridad pública.

Opción 2. Postergar el desarrollo local. El próximo GOES hará lo mismo de siempre.

Opción 3. Impulsar el desarrollo local. Los candidatos podrían plantear acciones estratégicas como las siguientes: (1) asignar más del 65 % del presupuesto de inversión 2021-2024 fuera de San Salvador y La Libertad, (2) duplicar el presupuesto de la red CDMYPE cada año entre 2020-2024, (3) actualizar la ley FODES, (4) fusionar el ISDEM, FISDL y MIGOB, (5) sanear y transparentar las finanzas municipales, (6) aplicar gradualmente el impuesto predial, y (7) ordenar y mejorar el transporte público en el AMSS, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate. De ignorar el desarrollo local, los gobernantes seguirán responsabilizando a otros del fracaso de sus políticas públicas.

Reflexión: las caravanas de migrantes están cambiando las políticas y relaciones entre EUA, México y Centroamérica. Los migrantes están desesperados y los gobernantes inquietos. Paradójicamente, los candidatos presidenciales salvadoreños parecieran no vincular el fenómeno migratorio con el desarrollo local. Este panorama genera la siguiente hipótesis: el desarrollo local no es una parte medular de las plataformas programáticas de los candidatos, lo cual hace pensar que el próximo GOES hará más de lo mismo.