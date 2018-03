Ópera y rock ópera

Lee también

Y la primera vez que alguna cosa de ópera llamó verdaderamente mi atención y me impresionó profundamente fue cuando leí en un viejo libro que en cierta ocasión Adolf Hitler presenció la ópera “Rienzi” del gran compositor alemán Ricardo Wagner, un cuento de hadas que trata de un pobre niño que vivió en la Roma antigua y que llegó a ser el gobernante de un vasto imperio y esto le produjo tal impresión que creyó ver en ella a su propio destino y desde esa vez ya nunca se pudo separar de la música y de la obra de Ricardo Wagner y más adelante diría que fue ahí en donde nació el nacionalsocialismo. La primera vez que yo escuché por la radio a un grupo que cantó canciones de rock ópera fue a principios de los años setenta, cuando escuché al gran grupo inglés The Who, pero para ser sincero no quedé muy convencido de lo linda que era esa clase de música de rock y no fue sino hasta que escuché en 1975 la canción “Bohemian Rhapsody” del también gran grupo inglés Queen que por fin reconocí que el rock ópera era extraordinario, grandioso y merecía estar en los primeros lugares en todos los países del mundo en donde se escuchara esa clase de música de rock, que nos había impresionado tanto que ya nunca pudimos separarnos de ella.