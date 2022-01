Opinión | Dejen de pelearse con Sam

¿Y qué pasó con tu Venezuela, Maduro? El 2019 te cogió en curva con una vulgar hiperinflación; con una economía agonizante, elevada pobreza y tu pueblo con casi nula capacidad de compra. ¿Tu salvavidas? El dólar. Este año, estás anunciando terminar con la hiperinflación, y, aunque te provoque dolor de testículos, es gracias al dólar del "imperio".

Gracias al dólar, bajaste la hiperinflación de 3,000 % a 600 % ¡Bravo! Pero tu discurso no es coherente. Vivís tirándole veneno al "imperio"; le echás la culpa de tus males al bloqueo gringo, y tu banco central adoptando el dólar. Ya autorizaste apertura de cuentas en dólares; pagos de recibos, tarjetas de crédito, transporte público, todo en dólares. ¿Y entonces?

Para no levantar polvo, te oponés a la circulación de billetes de dólar de baja denominación. Mejor que tu pueblo pague con tu nueva "billetera móvil", con el dólar de divisa, así también evitás más emisiones de bolívares obsoletos. Las dos emisiones de bolívares que has realizado perdieron inmediatamente su valor, siendo devoradas por el descontrolado aumento de los precios. ¿Y qué hace la gente que no tiene teléfono inteligente, en el país con mayor índice de robos de celulares en el mundo?

Lo que hace el mico, hace el mono: Cuba, sigue tus pasos. Mismo amor por el dólar, mismo odio contra el imperio. El Tío Sam, hasta pamper usa de tanto reírse de ustedes. Solo falta que le echen la culpa de la dolarización de sus economías a Trump, Biden o la Unión Europea. No tarda en unirse Bukele, buscando culpables por el desastre del bitcóin. Al final del día, como siempre, el dólar acaba financiando las metidas de pata de gobiernos sin rumbo.

Hablando de Bukele, su intento fallido de "bitcoinear" nuestra economía teniendo dólares es como dormir en el suelo teniendo cama. Ningún empresario puede funcionar con la volatilidad del bitcóin, que sube y baja al no estar anclado en nada. Nadie quiere quedar barrido de la noche a la mañana. Como triste consecuencia, en vez de llegar, la inversión se va al carajo, como el caso de Walmart, que buscará grama más verde en otro lado, dejando a cientos de salvadoreños chiflando en la loma. ¿Nuevas Ideas?

Basta ya de pelearse contra el imperio, cuando dependemos del dólar, y de las remesas. El que se pelea con la cocinera termina envenenado. Lucha sin sentido: cuando Biden elevó nuestra importancia al cambiar el trillado dicho de patio trasero a patio delantero, cae el tuit del presidente que no somos patio delantero de nadie. ¡Ridículo! Y cuando Trump nos calificó de shithole, ¿dijeron algo?

El mundo al revés, la pandemia incontrolable, amenaza de guerra con Ucrania, la inflación galopante, el petróleo caliente, deudas insolventes, y países pobres como el nuestro buscando pleito con Sam, cuando dependemos de su dólar. ¡No sean majes!