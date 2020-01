Oposición obsoleta y los próximos 20 años de Nayib

Ya pasaron los 20 años de ARENA, los 10 del FMLN, y ahora tocan los 15 a 20 de Bukele. ¿Por qué? Por 2 razones: 1) no existe oposición política, y 2) la inmensa popularidad de Nayib. Todo pinta a mayoría celeste en las próximas elecciones, y a la ejecución de uno de dos planes macabros. El primero, violar nuestra constitución para garantizar su reelección. El segundo, colocar un títere de presidente, y en 5 años reengancharse. Ojalá me equivoque, pero eso indica mi bola de cristal.

La oposición dormida, enfocada en sus negocios, tal como esta anécdota: Un matón les pregunta a unos comerciantes del pueblo: "¿Quién me vende una escopeta?" "¿Para qué la quiere?", indagaron. "Para matar a uno de ustedes", les respondió. Rapidito saltaron varios afirmando "yo, yo, yo, yo". Lo mismo ocurre en El Salvador. Lo que más les interesa a los empresarios es hacer negocios, y como no hay oposición, le venden el alma al mejor postor, aunque después nos apunte con nuestra escopeta. Con razón la gente ya no confía ni en los partidos, ni en las gremiales.

En estos tiempos en que los partidos de oposición están manchados de corrupción, y con cabezas de más de 30 años al frente, le toca a la empresa privada sacar el pecho para el desarrollo económico y social, y para eliminar a políticos viejos, con ideas obsoletas.

Urge una empresa privada que predique con el ejemplo. Con visión ambientalista y social; decidido apoyo al crecimiento de la Nación; con miras para recuperar la seguridad social y previsional. Ya no podemos seguir dependiendo de las remesas.

Pasó 2019, y no escuché a ningún empresario pronunciarse contra el acoso a Mister Donut. El trío cuenta costillas de Hacienda, Salud y Trabajo le cayó de una, a una empresa legendaria de capital limpio, y cerraron varias sucursales. Si es que tenía algo; todo indica riñas personales contra el señor Salume, y su fuente de trabajo legítimo. Cuando la empresa privada no salta a la defensa, de sus colegas Mister Donut y Baterías Record, parece ser que están manteniendo perfil bajo con el fin de evitar que les pase algo similar. ¿Y la gremial?

Preocupa también el exceso de confianza de la población con el actual gobierno, a pesar de que no hay claridad, sí hay mucho show, no existe un plan de Nación. De repente estamos de amigos del Tío Sam, y luego somos cheros de Xi Jinping. ¿Y entonces?

A veces las versiones oficiales no dicen toda la verdad. Los gringos cuentan que no les importa lo de China. He tratado de analizar los negocios que haremos con la China, pero no veo mayores resultados, somos insignificantes para ellos. Por ejemplo: ¿Cuantos días tarda la República de China en consumir el 100 % de nuestra producción anual de azúcar? ¡Una semana!

Parece ser que lo único que les interesa, a los chinos, es tener un pie puesto cerca de los gringos, así como los gringos han rodeado la China con sus aliados. El punto es que será difícil salirnos del nuevo romance. Es como que la Miss El Salvador se enamorara de un narcotraficante. No conviene romper la relación pues gana un poderoso enemigo.

Ante tanta incertidumbre necesitamos, más que nunca, unirnos para defender nuestra libertad, sacar al país adelante, y darle una patada en el trasero a tanto político Jurásico.