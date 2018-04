Óptica jurídica del aborto (y 2)

1) Que el aborto sea legal y permitido generaría en sí mismo un vacío legal, ya que si la Constitución le reconoce el derecho a la vida a las personas desde el instante de la concepción, es deber del Estado garantizar este derecho, proporcionando todas las medidas legales que garanticen su protección.

El Salvador es uno de los pocos países a nivel mundial que protege absolutamente la vida, regulando derechos del no nacido en distintos cuerpos legales: Constitución de la República: art. 1 inc. 2 y art. 2; Código Penal: art. 133, art. 134, art. 135, art. 136, art. 137, art. 138, art. 139, art. 140, y art. 141; Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA): art. 16, art. 17, art. 37, y art. 38; Código Civil: art. 73; Código de Familia: art. 144, art. 146, art. 211 y art. 223; y Código Procesal Civil y Mercantil: art. 58 inciso 2 numeral 2.

Además del derecho interno, El Salvador ha adquirido la obligación internacional de reconocer derechos a sus ciudadanos, particularmente el de la vida, ratificando distintos instrumentos internacionales, los cuales son: Declaración Americana de Derechos Humanos: art. 1; Declaración Universal de Derechos Humanos: art. 3; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: art. 6.1; Convención Americana de Derechos Humanos: art. 4.1; Convención de Derechos del Niño: art. 6; Declaración Americana de Derechos Humanos: art. 4. 1; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: art. 24.

Por tanto, el Estado de El Salvador, en cumplimiento de lo que ha pactado en tratados internacionales, debe proteger la vida incluso desde el momento de la concepción.

Los grupos que defienden la legalización del aborto o su despenalización argumentan que existen casos en particular por los que el aborto debería de ser permitido, entre los cuales hallamos:

1) Aborto terapéutico: Que es aborto que se induce por embarazo que por salud implica un riesgo para la madre. Esto es debatible, pues ambas vidas de madre y nasciturus están garantizadas por nuestra Constitución. En casos de peligro de salud de la madre y para salvarla, se puede extraer al no nacido con vida sin necesidad de proceder a un aborto. El médico deberá tratar de salvar la vida ambos. Si el niño muere, no hay delito.

2) Aborto ético: Este aborto sería a causa de una violación. Siendo la violación un acto tan aberrante, el punto debe ser prevenir la violación fortaleciendo la ley con penas más severas para el verdadero culpable, castigándolo y no condenando a morir al inocente, el nascistus. Una injusticia nunca debe solucionarse con otra injusticia. Por otra parte, el que una mujer diga que ha sido violada puede ser falacia. Esto debe ser probado y decretado así por un juez. Pero alcanzar ese momento judicial implica tiempo. Si no existió violación y se llevó a cabo el aborto de manera ilegal, los daños serán irreversibles pues la vida del nascistus no se puede devolver. Esto abre la puerta al aborto libre, pues cualquier mujer podría argumentar violación para asesinar a su hijo.

3) Aborto eugenésico: aborto inducido cuando la vida del feto no es viable debido a malformaciones. Esta no es más que una postura irracional, deshumana, discriminativa. Una causa que per se, se excluye.

Ante todo lo expuesto, es importante no dejarnos llevar por la parcialidad, subjetividad y amarillismo con la que grupos de la industria abortista promueven la despenalización. Lejos de plantear ideas objetivas, y especialmente apegadas al derecho, parecen encaminados a insertar erróneos pensamientos en quienes desconocen el tema, generando opiniones que si logran su cometido, solo beneficiarán a grupos selectos económicos y políticos.

Propongo abrir un verdadero debate dando más espacio de opinión a las personas que tengan verdadero conocimiento sobre el tema, verbi-gratia: médicos, sociólogos, estadistas, psicólogos, demógrafos y abogados, para tener un panorama técnico y legal, con un análisis real, especialmente con soluciones legales que no impliquen la violación de derechos de ninguna persona, en especial los del no nacido.