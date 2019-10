Lo que importa, al final, es que ese producto que se consigue en los puertos colombianos y venezolanos en $7,000 termina vendiéndose en $330,000 o más en Estados Unidos y en Europa al detalle. Esos $320 por kilogramo de cocaína, que solamente en Estados Unidos se estima consumen $150,000 millones al año, sin contar Europa, deja un estimado conservador de $650,000 millones.

Esos son los orígenes de la Masacre de Culiacán y mil más.

Esa enorme masa de dinero que queda de la producción a la venta al detalle, es la que hace al narco más poderoso que los gobiernos, que compre policías, jueces, agentes antinarcóticos, alcaldes, senadores, congresistas, presidentes, países. Y lo que no pueden comprar, lo adquieren con plomo: con tanto dinero organizan ejércitos privados con enorme poder de fuego, que ponen de rodillas a gobiernos, como a AMLO en México en la Masacre de Culiacán, que tuvo que regresar al hijo del "Chapo" Guzmán.

La única forma de acabar con el problema del narcotráfico y su ruta de sangre hacia Estados Unidos es desapareciendo esa gigantesca masa de dinero ilegal, a la que los gobiernos no derrotan, mas bien participan del negocio.

Eso solo se puede hacer legalizando el consumo y venta de la droga, tratando el problema como uno de salud pública, vendiéndola en farmacias y tratando de que el comprador abrace programas de rehabilitación.

Muchas iniciativas serias proponen convertir el problema grave de delincuencia, muertes y destrucción de sociedades, de Colombia a Alaska, a un problema de consumo de estupefacientes, de salud pública que afectaría a un grupo relativamente pequeño de la población. The Economist, prestigiosa revista británica, ha mantenido esa línea editorial desde hace más de 20 años. Variadas líneas de pensamiento, sin ideología, lo apoyan.

He tenido oportunidad de conversar con embajadores de Estados Unidos, con senadores y congresistas exponiendo la teoría. La respuesta ha sido siempre la misma, "es muy difícil porque el pueblo de Estados Unidos es muy conservador y no votarían de nuevo por legisladores que apoyen eso".

En Estados Unidos, desafortunadamente, hay reelección vitalicia para esos funcionarios y difícilmente toman decisiones por el beneficio de largo plazo, todo es cortoplacismo electoral. Hay remedio, ya hubo una propuesta para que en un próximo período no puedan reelegirse los de ese período o limitar el número de períodos. Eso arreglaría tanto en la política estadounidense…

Las únicas autoridades en que encontré alguna apertura para la idea de legalizar como único medio para combatirlo fue con altos funcionarios de "Homeland Security" (Seguridad Nacional). Me dijeron "no estoy diciendo que no". Una pequeña luz.

No se menciona nunca la cantidad de dinero que queda en Estados Unidos como causa para no legalizar. En los negocios queda más en el lado del menudeo que en el resto de la cadena de producción y distribución. Cuántos poderosos en todos los niveles se benefician de esta industria en Estados Unidos y eso es lo que hace imposible la legalización. Es mucha plata para dejarla ir.

Lo justo es que EUA lidien con su problema de salud y eliminen la sangre que se derrama en toda la ruta de la droga. Culiacán fue solo un ejemplo.