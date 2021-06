Oro-Espejos: Dólares-Bitcoines

Cuando estábamos pequeños, a aquellos que tuvimos la suerte de ir a escuelas (porque en El Salvador es suerte acceder a educación) nos explicaron cómo vinieron una manada de criminales a colonizar América. En ese proceso, ocurrieron atrocidades desde la esclavización, demonización de los pueblos originarios, hasta el exterminio. En medio de esos procesos, ocurrió un despojamiento de artefactos culturales y recursos naturales. En ese legado de historias de abuso, encontramos la frase coloquial: "no dejarse engañar con espejitos por oro". En estas épocas neo-colonizadoras, un nuevo ataque parece ser que está fraguándose.

El mercado de bitcoines sí es volátil. Estimada persona lectora: no me crea a mí, haga su propia investigación y ponga en Google: "Conversión bitcoins a dólares" y podrá notar cómo la moneda ha cambiado desde su creación.

Si usted quiere apostar, jugar a la ruleta o invertir sus ahorros en una moneda volátil, es su decisión, es su dinero. Pero cuando está administrando dinero de terceros, cuando administra el dinero de un país entero, no es correcto hacer decisiones a la ligera, tal y como aparentemente sucedió con la Ley Bitcóin. ¿Cuál es el gran problema del bitcóin? Que sea obligatorio y un medio de pago oficial del gobierno. Si fuera opcional, no le veo ningún problema, otro medio de pago más, como ocurre en la playa El Zonte donde se utiliza el bitcóin en respeto a la autonomía de las partes y en aplicación a principios de libertad de mercado. Pero que se trate de un medio de pago que todo agente económico esté obligado a recibir para extinguir obligaciones, incluyendo el Estado, me parece preocupante.

Imagínese que usted sea una viejita de 75 años que recibe una pensión de $500, el día de hoy esto equivale a 0.014 bitcoines. ¿Cuánto valdrán esos 0.014 bitcoines en 1 semana? ¿$500? ¿$1,000? ¿$1? No lo sabemos. Esa volatilidad me parece suficiente para eliminar la obligatoriedad. El Gobierno, en la limitada información que ha diseminado sobre todo en inglés, ha indicado que vendrá una empresa que se llama Strike (https://strike.me) y será la encargada en desarrollar una cripto-billetera oficial. ¿Será transparente y pondrá a disposición el contrato que firmen? Akivo Roy en Forbes (9 de junio) indicó que BANDESAL se transformará en una suerte de casa de cambio entre bitcoines y dólares, y a la fecha no indican qué medidas para prevenir la legitimización de capitales se tomarán (el FMI ya levantó banderas rojas; y el GAFILAT no tardará en hacerlo también), así como las medidas para evitar vaciar las reservas de liquidez del país. Es sumamente probable que en un acto neo-colonizador vengan millonarios a canjear sus bitcoines a BANDESAL y sigan a otros destinos donde se les garanticen mejores condiciones: ¿Cómo impedirán que se vuelva un "ATM Nation"?

Qué dicha que el presidente cuenta con la popularidad y legitimidad democrática para llevarse la mayoría absoluta en la Asamblea, pero esto no significa que se trata de un cheque en blanco. Tampoco significa que los diputados y diputadas están elegidos para hacer "historia" o algo "que por primera vez en la historia se hará"... no fueron elegidos para encajar en un arquetipo de héroes, ni mucho menos de salvadores ("The Savior")... No, señoras y señores, ustedes están en un cargo público para que, de manera responsable, formándose con las opiniones de diferentes corrientes de pensamiento y acompañado de las respectivas ciencias, tomen decisiones que técnicamente serán viables.

Como diría Ryan Holiday: The Ego is the Enemy. Aún pueden revertir esto y transformar en opcional la criptomoneda. Y, de paso, no tocar las reservas de liquidez.