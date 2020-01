Óscar Ortiz ¿cambios o más de lo mismo?

Óscar, quien ha prometido cambios sustanciales en la conducción del partido, hasta el momento a casi siete meses de su investidura los cambios no aparecen, y hay ciertas dudas sobre la influencia de los antiguos dirigentes de la nomenclatura comunista en las nuevas autoridades del partido. En el sistema político de un país, la existencia de partidos fuertes de izquierda y derecha es fundamental para el funcionamiento de la democracia, pero ¿habrá tiempo para corregir y enrumbar el futuro del FMLN? Para la nueva dirección del partido impera un gran reto, empezando por hacer una autocrítica de los errores y deficiencias cometidas, el FMLN atraviesa una crisis y un déficit democrático por la desconfianza en el viejo liderazgo que está desacreditado con la población.

Los cambios tienen que ser reales: no deben seguir defendiendo y protegiendo a gente del partido acusados de corrupción, dejar que la justicia haga su trabajo; reformar la página web oficial del FMLN porque da la impresión de que estamos en la década del setenta u ochenta del siglo pasado por su contenido ideológico alejado completamente de la realidad; suspender la injerencia del partido en los procesos de la Universidad de El Salvador, respetar su autonomía ya que la UES no es un bastión del FMLN, en las pasadas elecciones universitarias no se tomaron en cuenta los resultados de las elecciones de estudiantes y profesores en varias facultades y por intereses del partido se le dio prioridad a las elecciones del sector profesional no docente identificados con ellos, y excluyendo a los que no les beneficiaban; por otra parte el ex secretario general Medardo González recientemente felicitó al gobierno cubano por los 61 años de la revolución, cómo se puede estar felicitando a una dictadura que oprime a su pueblo y tiene a sus habitantes sin libertad y democracia. ¿Será esta la posición oficial del FMLN?

Los tiempos han cambiado, la Unión Soviética se derrumbó y el comunismo desapareció en Europa Oriental, los países que todavía se rigen por el dogmatismo comunista son un fracaso total: Venezuela, Cuba y Nicaragua; otros se han adaptado a las nuevas realidades, China y Vietnam, lo que les ha permitido cierto nivel de desarrollo.

En consecuencia, o el FMLN resurge con un eficiente liderazgo o se hunde por continuar desarrollando las mismas prácticas políticas e ideológicas tradicionales propias de una izquierda atrasada y sin un proyecto político. Recuperar la credibilidad del FMLN con la sociedad no es tarea fácil, Óscar tiene la gran oportunidad de cambiar el rumbo del FMLN con un verdadero proyecto de transformación política, aplicando una Reingeniería que conduzca a una Perestroika y Glasnost (reestructuración, apertura y transparencia) en todas las estructuras internas del partido, de lo contrario si las cosas siguen como están, en las elecciones de 2021 la debacle electoral podría ser mayor que las anteriores. En este proceso el objetivo tiene que ser crear un debate interno entre los militantes y alentar una actitud positiva frente a los cambios; asimismo, se debe bloquear a los sectores conservadores del partido que se oponen a toda posibilidad de cambio.