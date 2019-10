Otra escuela es posible...

En las últimas tres décadas, quienes trabajamos en educación hemos visto desfilar muchos modelos de escuela, a nivel local y global: Escuelas EDUCO, Escuelas SABE, No Child Left Behind, Escuelas Chart, Escuela Crítica, Escuela 10, Escuela Nueva, Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, Escuela 4.0, Escuela por Competencias, entre otros; y todos los modelos –globales y locales– no solo no han cambiado los resultados estadísticos de eficiencia, sino que además nos han arrojado resultados muy pobres.

Generalmente los modelos son lanzados sin cuantificar nada, sin medir las consecuencias técnicas y financieras y sin valorar los docentes que tenemos. Además, estos nuevos modelos abandonan los relatos históricos y se lanzan a la innovación absoluta y se embriagan con el discurso de la tecnología. Los discursos políticos y económicos que se diseñan sobre la educación y sobre la escuela hay que leerlos por lo que dicen y también por lo que no dicen...

Richard Riley (secretario de Educación de Clinton, 2004) movió todo el aparato escolar estadounidense con la siguiente premisa: "En 2010 tendremos trabajos que aún no conocemos, que utilizarán tecnologías que aún no tenemos, para resolver problemas que aún no somos capaces de identificar", y esto es relativamente cierto... y comenzaron a cambiar la escuela sin cambiar la mentalidad de los docentes.

Pero deberíamos ser más críticos con lo innovador; a veces lo nuevo en educación no es lo que parece; lo innovador puede ser bueno, aunque no nuevo. Por ejemplo, Learning by doing o el niño al centro tiene más de 100 años y parte de Dewey y Escuela Progresista (1916-1938). Mientras tanto, Alemania sigue con el modelo de Humboldt con ajustes y va bien...

Siguiendo el criterio del destacado pensador catalán Gregorio Luri, parece que el conocimiento factual y la tradición son los enemigos de la escuela innovadora. Pero lo cierto es lo siguiente: Muchos niños que les va mal en la escuela tienen un conocimiento profundo, completo y hasta estadístico de lo que sucede, por ejemplo, en la liga de fútbol. Leen y procesan noticias sin estudiar, sin subrayar, sin hacer mapas conceptuales; se informan en ambientes disruptivos. Hacen lecturas lentas pero eficaces. Podemos examinarlos y obtendrían 9 o 10. Tienen conocimientos previos construidos con ellos, y no competencias; tienen interés. Conocimiento, interés y atención es la clave... ¿Han visto a alguien estudiando para esto? y lo saben todo.

¿Qué necesitamos entonces? Ningún sistema educativo es superior a sus docentes. Un maestro eficiente determina y condiciona el futuro de un niño. Necesitamos una escuela –y un aula– en donde el docente intervenga con Valor Añadido (Luri). Un docente que posea una buena "Didáctica de la atención": ¿Qué consume energía en el aula? Un docente que conozca el oficio. Un docente con autoridad, para ser un aliado fuerte y no un simple colega, amigo o aliado (autoridad viene de aumentar, magnificar, crecer). Un docente que trabaje por el niño por lo que puede llegar a ser (no por lo que es).

Pero estos docentes se forman, y aprenden 5 % en su formación académica y 95 % de la práctica docente; y esto tarda; y hay algo que nunca hacemos: Evaluar si los docentes conocen su oficio, si son competentes en el área que enseñan, en pedagogía y didáctica. No es en vano la tesis del profesor de Stanford Eric A. Hanushek: Los malos maestros no deben estar en la escuela enseñando; y hay buenos y malos docentes.

No es el modelo de escuela lo que reforma o transforma, son los docentes; mejor dicho, los buenos docentes...