Otra incongruencia en el discurso del gobierno respecto de los pandilleros

La solicitud de Amnistía Internacional de respetar los derechos de los reos a un trato justo y su crítica a que no haya derecho a la defensa jurídica en estos momentos en El Salvador, en el marco del estado de excepción, ha servido como nueva trinchera para la narrativa guerrerista del régimen.

Ayer, el insidioso megáfono con el que el gobierno insulta y descalifica a los que le son incómodos en el mundo digital no se trató de otra cosa, y el nombre de la organización internacional fue una de las tendencias en las redes sociales en el territorio.

A la inevitable pregunta de si el oficialismo está despilfarrando dinero público en financiar estos dispositivos de desinformación y guerra sucia se agrega la no menos urgente reflexión acerca de la efectividad de estas tácticas.

Que los cuerpos de seguridad han cometido errores con consecuencias irremediables no lo puede discutir ni el más avezado propagandista. Las escenas fuera de los centros penales son elocuentes: con independencia de la fuerza probatoria contra los detenidos y del prontuario criminal que se les achaque, la incapacidad del gobierno para informar con eficiencia a los familiares y organizarse de una mejor manera para evitar tragedias como las ya documentadas no tiene disculpa.

No es motivo de sorpresa que Bukele y su aparato del insulto incluyan a Amnistía Internacional en el listado de asociaciones que consideran coaligadas con los pandilleros, un rol que incluye a Human Rights Watch y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es el mismo saco en el que el régimen ha querido meter a todas aquellas instancias civiles, sociales y religiosas desde la que se ha expresado preocupación por las víctimas del estado de las cosas en El Salvador.

Ideologizar es la naturaleza del gobierno de GANA y Nuevas Ideas. Y aparentemente es también el ciento por ciento de su contenido, un régimen vacío de estrategia, que lucha a brazo partido por mantener la narrativa que le conviene aun cuando la realidad denuncia otra cosa.

En esta coyuntura nada menos, mientras Bukele lidera el conteo de los detenidos y hace en sus cuentas sociales una colección de malhechores sin mencionar que ninguno de ellos ha sido acusado material ni intelectualmente de la ola de homicidios de marzo, los rumores de que algunos cabecillas de la pandilla fueron liberados de los centros penales se convirtieron en indicios y ahora en certezas.

Así lo delató ayer un fiscal estadounidense al explicarle a un juez que cuatro de los líderes de esa organización terrorista de un total de 14 reclamados por la justicia de aquel país ya no guardan prisión en El Salvador. Como parte de esa misma noticia, la fuente judicial norteamericana sostuvo que "la Corte Suprema de El Salvador no se ha pronunciado sobre las once solicitudes formales de extradición de los imputados".

En otras palabras, mientras el ministerio público sostiene una "guerra", el máximo tribunal del país considera si vale o no la pena honrar un tratado con un gobierno amigo y enviarle a algunos de los criminales más notorios por consideraciones que van más allá del garantismo. La incongruencia es flagrante, multiplicada por el hecho de que los magistrados están ahí puestos a dedo por el oficialismo.

Es uno de los pocos inconvenientes de controlar todo el tinglado estatal y sojuzgar a los tres poderes del Estado: no hay excusas posibles, ya no puede culparse ni al equilibrio ni a los contrapesos ni a la democracia. Sólo una institución puede explicar por qué no todos los pandilleros son tratados de la misma manera. Y no es Amnistía Internacional.